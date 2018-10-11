Как в России будут наказывать за незаконную выдачу документов мигрантам

В РФ введут уголовную ответственность за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда и пребывания иностранного гражданина.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Законопроект о введении уголовной ответственности за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ, а также транзитного проезда через территорию РФ внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

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Изменения вносятся председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается ввести уголовную ответственность за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, а также транзитного проезда через территорию Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Автор подчеркивает, что в настоящее время широкое распространение получила деятельность компаний, которые под видом оказания консультационных услуг в сфере миграции за плату предоставляют мигрантам полученные в обход предусмотренных законодательством процедур документы, необходимые для въезда, пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в РФ или их транзитного проезда через территорию РФ.

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"Кроме того, часть вторую статьи 322.1 УК РФ предлагается дополнить новым пунктом, в котором предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации лицом с использованием своего служебного положения", - отмечается в документе.

По словам автора инициативы, учитывая общественную опасность данного деяния, предлагается наказывать виновных лиц или штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или принудительными работами на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.