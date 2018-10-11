За границей работает 18% экономически активного населения Узбекистана

Ранее в Узбекистане не публиковали официальные данные по числу трудовых мигрантов за рубежом.

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Власти Узбекистана в четверг официально признали, что более 2,6 миллиона человек, или 18% экономически активного населения страны, находятся в трудовой миграции за пределами страны.

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Ранее в Узбекистане не публиковали официальные данные по числу трудовых мигрантов за рубежом. По данным социологов и экспертов, за пределами страны трудится около трех миллионов человек. Таким образом, оценка властей практически совпала с экспертной.

"Совершенствование методологии обследования домохозяйств позволило определить более достоверные показатели лиц, выехавших на работу за пределы республики – 2,6 миллиона человек", - говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

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По данным ведомства, в январе-июне количество экономически активного населения в республике с 33-миллионным населением достигло 14,5 миллиона человек (минус 0,4% по сравнению с первой половиной 2017 года), число занятых в отраслях экономики достигло 13,2 миллиона человек (+0,2%).

Уровень безработицы в стране в первой половине 2018 года составил 9,3% к экономически активному населению (1,3 миллиона человек) против 9,7% в первом квартале, уточняют в Минзанятости.

По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от всех мигрантов в России.