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Прибытие поезда Ташкент-Москва

Узбекистан поможет мигрантам без денег и документов вернуться из России домой

© Sputnik / Алексей Филиппов
Миграция
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Сейчас на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения).

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Власти Узбекистана помогут в возвращении домой примерно 1,5 тысячи граждан Узбекистана, которые потеряли документы или оказались без денег во время работы в России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

Иностранные рабочие во время проверки документов
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По данным властей, в ходе 19-го заседания узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в сентябре в Москве была достигнута договоренность о содействии в возвращении граждан Узбекистана, пребывающих в центрах временного содержания иностранных граждан территориальных органов МВД России.

"Первая группа соотечественников (71 человек) прибыла в Ташкент из Москвы 12 октября двумя рейсами "Узбекских авиалиний". В рамках двусторонних договоренностей планируется оказать содействие всего около 1,5 тысячи граждан республики", - говорится в сообщении.

Помогут в возвращении домой гражданам, попавшим в сложное финансовое положение, не имеющим документов.

Возвращение соотечественников осуществляется за счет средств Фонда при Минзанятости по поддержке и защите прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Фонд был образован в июле постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.




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