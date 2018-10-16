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Сдача мигрантами экзамена по русскому языку

Экзамен по русскому для получения гражданства можно будет сдать в ММЦ

© Sputnik / Максим Богодвид
Миграция
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Стоимость услуги в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово составит 3500 рублей.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Пройти государственное тестирование по русскому языку иностранцы, претендующие на получение российского гражданства, теперь могут на территории Многофункционального миграционного центра в Сахарово, сообщили в ММЦ.

Стоимость услуги составит 3500 рублей.

Мигранты во время экзаменационного тестирования
© Sputnik / Александр Поготов
Иностранцы смогут проходить тестирование по русскому языку дистанционно
При себе желающему сдать экзамен надо иметь заграничный паспорт или вид на жительство, нотариально заверенный перевод паспорта и его копию, а также квитанцию об оплате.

Тестирование будет проводится ежедневно с 8:00 до 20:00. Средняя продолжительность экзамена – 4 часа 30 минут. 

Сертификат выдается в срок не более 10 дней с момента сдачи экзамена.

Напомним, в ноябре прошлого года Институт имени Пушкина презентовал систему дистанционного тестирования по русскому языку с выдачей сертификата, который на международном уровне будет подтверждать владение языком как иностранным.

 




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