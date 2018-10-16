Экзамен по русскому для получения гражданства можно будет сдать в ММЦ

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Пройти государственное тестирование по русскому языку иностранцы, претендующие на получение российского гражданства, теперь могут на территории Многофункционального миграционного центра в Сахарово, сообщили в ММЦ.
Стоимость услуги составит 3500 рублей.
Тестирование будет проводится ежедневно с 8:00 до 20:00. Средняя продолжительность экзамена – 4 часа 30 минут.
Сертификат выдается в срок не более 10 дней с момента сдачи экзамена.
Напомним, в ноябре прошлого года Институт имени Пушкина презентовал систему дистанционного тестирования по русскому языку с выдачей сертификата, который на международном уровне будет подтверждать владение языком как иностранным.