Экзамен по русскому для получения гражданства можно будет сдать в ММЦ

Стоимость услуги в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово составит 3500 рублей.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Пройти государственное тестирование по русскому языку иностранцы, претендующие на получение российского гражданства, теперь могут на территории Многофункционального миграционного центра в Сахарово, сообщили в ММЦ.

Стоимость услуги составит 3500 рублей.

© Sputnik / Александр Поготов Иностранцы смогут проходить тестирование по русскому языку дистанционно

При себе желающему сдать экзамен надо иметь заграничный паспорт или вид на жительство, нотариально заверенный перевод паспорта и его копию, а также квитанцию об оплате.

Тестирование будет проводится ежедневно с 8:00 до 20:00. Средняя продолжительность экзамена – 4 часа 30 минут.

Сертификат выдается в срок не более 10 дней с момента сдачи экзамена.

Напомним, в ноябре прошлого года Институт имени Пушкина презентовал систему дистанционного тестирования по русскому языку с выдачей сертификата, который на международном уровне будет подтверждать владение языком как иностранным.