В Башкортостане мигранты организовали цех по производству алкоголя

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Башкортостане возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции в особо крупном размере. Об этом пишет пресс-служба МВД по региону.

В городе Октябрьском сотрудники МВД обнаружили цех по производству контрафактной алкогольной продукции. В помещении находились емкости с жидкостью, паллеты с пустыми бутылками, картонные коробки с крышками, погрузчики, а также бутылки с этикетками водки и коньяка различных наименований.

На подпольном предприятии работали 36 выходцев из Узбекистана. Десять иностранцев подлежат выдворению из РФ.