В Узбекистане вступил в силу закон о трудоустройстве за рубежом

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон о частных компаниях, отправляющих на работу за рубеж, сообщает портал "Народное слово".

Президент Шавкат Мирзиёев подписал документ накануне, он был принят нижней палатой и одобрен Сенатом в сентябре.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Сенат одобрил закон о работе частных компаний по трудоустройству за рубежом

Как говорится в законе, услуги частных агентств занятости для граждан, ищущих работу за пределами Узбекистана, предоставляются при наличии лицензии, которая выдается Министерством занятости и трудовых отношений.

Частные агентства должны резервировать в Фонде поддержки и защиты прав и таких лиц 50 тысяч долларов, Минзанятости также будет вести реестр частных агентств и осуществлять контроль за законностью их деятельности. Государственные органы смогут привлекать их к участию в программах и проектах, направленных на обеспечение занятости населения.

На сегодня на заработках за пределами Узбекистана находятся около 1,2 миллиона человек.