Казахстан увеличит пропускную способность поста на границе с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Узбекистан и Казахстан реконструируют пункт пропуска "Б.Конысбаева", что позволит увеличить пропускную способность до тысячи транспортных средств в сутки.
Отмечено, что с января 2017 по сентябрь 2018 года в 3,5 раза увеличился поток перемещаемого грузового транспорта. Для решения данного вопроса состоится встреча руководителей таможенных служб Узбекистана и Казахстана.
Комитет государственных доходов Минфина Казахстана ведет разъяснительную работу с перевозчиками по равномерному распределению транспортных потоков между пунктами пропуска, пересмотрена технология перемещения для ускорения перемещения через границу.