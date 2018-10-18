Казахстан увеличит пропускную способность поста на границе с Узбекистаном

С января 2017 по сентябрь 2018 года в 3,5 раза увеличился поток перемещаемого грузового транспорта через пункт пропуска "Б.Конысбаева", в связи с чем состоится встреча руководителей таможенных служб двух республик.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Узбекистан и Казахстан реконструируют пункт пропуска "Б.Конысбаева", что позволит увеличить пропускную способность до тысячи транспортных средств в сутки.

Отмечено, что с января 2017 по сентябрь 2018 года в 3,5 раза увеличился поток перемещаемого грузового транспорта. Для решения данного вопроса состоится встреча руководителей таможенных служб Узбекистана и Казахстана.

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Так, в 2017 году перемещено 5,8 тысячи грузового транспорта, в сентябре 2018 года - 21,7 тысячи автомобилей, передает Минфин Казахстана.

Комитет государственных доходов Минфина Казахстана ведет разъяснительную работу с перевозчиками по равномерному распределению транспортных потоков между пунктами пропуска, пересмотрена технология перемещения для ускорения перемещения через границу.