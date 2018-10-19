Гражданам Кыргызстана из черного списка разрешили вернуться в Россию

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Власти России приняли решение о снятии запрета на въезд в страну для граждан Кыргызстана, ранее внесенных в черный список ФМС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства республики в Москве.

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"В рамках реализации кыргызско-российских договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, российской стороной приняты решения о предоставлении преференций в отношении отдельных категорий граждан Кыргызской Республики, в частности, о выводе из черного списка лиц, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации, а также возможности легализации для граждан республики, которые находятся в РФ с нарушением миграционного законодательства", - сообщает пресс-служба.

По данным диппредставительства, с начала ноября компетентные органы России снимут запрет на въезд на территорию РФ для кыргызстанцев, попавших в черные списки за нарушение правил пребывания в России, а также нарушивших сроки нахождения в стране.

Отмечается, что все граждане Кыргызстана, которые сейчас находятся в России незаконно, могут с 16 октября до 10 декабря беспрепятственно выехать за пределы России и вернуться обратно.

Однако данное решение российской стороны не распространяется на граждан, внесенных в черный список решением судебных органов России, лиц, находящихся в розыске. По данным посольства, это уже вторая с 2015 года "миграционная амнистия" в РФ для граждан Кыргызстана.

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На сегодняшний день в черном списке лиц, въезд которым на российскую территорию закрыт, в большинстве своем из-за нарушений миграционного законодательства, находятся около 70 тысяч кыргызстанцев. Всего на территории РФ работают свыше полумиллиона граждан республики. Предыдущей амнистией воспользовались около 40 тысяч мигрантов из республики.