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Выдача пенсий в почтовом отделении

Мигранты из Узбекистана смогут получать пенсии в РФ - СМИ

© Sputnik / Саид Царнаев
Миграция
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Москва и Ташкент в настоящее время разрабатывают соответствующее соглашение. Документ позволит решить вопрос пенсионного обеспечения граждан, прибывших из республики в Россию.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан могут подписать пенсионное соглашение, которое позволит трудовым мигрантам рассчитывать на российскую пенсию.

Как пишут "Известия", такую информацию озвучил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который входил в состав делегации РФ в ходе госвизита в Ташкент президента Владимира Путина.

"Речь идет о том, чтобы граждане Узбекистана, легально работавшие в РФ и делавшие соответствующие отчисления, могли претендовать на определенные выплаты", - пояснил министр.

Жители поселка Гилан
© Госкомтуризма Узбекистана
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В свою очередь узбекская сторона выступила с инициативой создания в республике специального центра, который поможет гражданам с получением патента и с трудоустройством в России.

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Издание отмечает, что в рамках госвизита главы России в Узбекистан между Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан был подписан меморандум, который подразумевает взаимодействие по нескольким направлениям. Это анализ и мониторинг рынка труда, содействие занятости населения и организованному привлечению иностранной рабочей силы, защита трудовых прав и другое.

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Будут созданы совместные консультативные органы, организованы взаимные визиты сотрудников сферы занятости для обмена опытом. 




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