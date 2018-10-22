Мигранты из Узбекистана смогут получать пенсии в РФ - СМИ

Москва и Ташкент в настоящее время разрабатывают соответствующее соглашение. Документ позволит решить вопрос пенсионного обеспечения граждан, прибывших из республики в Россию.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан могут подписать пенсионное соглашение, которое позволит трудовым мигрантам рассчитывать на российскую пенсию.

Как пишут "Известия", такую информацию озвучил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который входил в состав делегации РФ в ходе госвизита в Ташкент президента Владимира Путина.

"Речь идет о том, чтобы граждане Узбекистана, легально работавшие в РФ и делавшие соответствующие отчисления, могли претендовать на определенные выплаты", - пояснил министр.

В свою очередь узбекская сторона выступила с инициативой создания в республике специального центра, который поможет гражданам с получением патента и с трудоустройством в России.

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Издание отмечает, что в рамках госвизита главы России в Узбекистан между Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан был подписан меморандум, который подразумевает взаимодействие по нескольким направлениям. Это анализ и мониторинг рынка труда, содействие занятости населения и организованному привлечению иностранной рабочей силы, защита трудовых прав и другое.

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Будут созданы совместные консультативные органы, организованы взаимные визиты сотрудников сферы занятости для обмена опытом.