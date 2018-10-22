Сколько Москва заработала на мигрантах

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Доходы Москвы от легальных мигрантов растут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме в понедельник, сообщает РИА Новости.
По словам столичного градоначальника, они должны составить порядка 16 миллиардов рублей.
"Сегодня доходы от миграции должны уже составить порядка 16 миллиардов рублей. Что это означает? Мигранты, уплачивая за патенты такую высокую цену, становятся в справедливое положение по отношению к россиянам, которые работают в Москве, потому что раньше они вообще ничего не платили, и, конечно, их было выгодно принимать на работу, но сегодня эта ситуация изменилась", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что Москва является концентрацией высокого уровня мигрантов, особенно из стран СНГ.
Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан могут подписать пенсионное соглашение, которое позволит трудовым мигрантам рассчитывать на российскую пенсию.
Речь идет о том, чтобы граждане Узбекистана, легально работавшие в РФ и делавшие соответствующие отчисления, могли претендовать на определенные выплаты, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.