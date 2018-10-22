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Иностранные рабочие во время проверки документов

Сколько Москва заработала на мигрантах

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, доходы от легальных мигрантов должны составить порядка 16 миллиардов рублей.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Доходы Москвы от легальных мигрантов растут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме в понедельник, сообщает РИА Новости.

По словам столичного градоначальника, они должны составить порядка 16 миллиардов рублей.

Дмитрий Михайлов
© Foto : Из личного архива Дмитрия Михайлова
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"Сегодня доходы от миграции должны уже составить порядка 16 миллиардов рублей. Что это означает? Мигранты, уплачивая за патенты такую высокую цену, становятся в справедливое положение по отношению к россиянам, которые работают в Москве, потому что раньше они вообще ничего не платили, и, конечно, их было выгодно принимать на работу, но сегодня эта ситуация изменилась", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что Москва является концентрацией высокого уровня мигрантов, особенно из стран СНГ. 

Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан могут подписать пенсионное соглашение, которое позволит трудовым мигрантам рассчитывать на российскую пенсию.

Речь идет о том, чтобы граждане Узбекистана, легально работавшие в РФ и делавшие соответствующие отчисления, могли претендовать на определенные выплаты, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.




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