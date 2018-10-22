Сколько Москва заработала на мигрантах

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Доходы Москвы от легальных мигрантов растут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме в понедельник, сообщает РИА Новости.

По словам столичного градоначальника, они должны составить порядка 16 миллиардов рублей.

© Foto : Из личного архива Дмитрия Михайлова Михайлов: мигранты массово идут покупать регистрацию к посредникам

"Сегодня доходы от миграции должны уже составить порядка 16 миллиардов рублей. Что это означает? Мигранты, уплачивая за патенты такую высокую цену, становятся в справедливое положение по отношению к россиянам, которые работают в Москве, потому что раньше они вообще ничего не платили, и, конечно, их было выгодно принимать на работу, но сегодня эта ситуация изменилась", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что Москва является концентрацией высокого уровня мигрантов, особенно из стран СНГ.

Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан могут подписать пенсионное соглашение, которое позволит трудовым мигрантам рассчитывать на российскую пенсию.

Речь идет о том, чтобы граждане Узбекистана, легально работавшие в РФ и делавшие соответствующие отчисления, могли претендовать на определенные выплаты, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.