18:42 25 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Полицейские выявили в Уссурийске факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан

На одну квартиру 23 узбека: жителя Уссурийска обвиняют в миграционной афере

Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску
Миграция
Получить короткую ссылку
1 0 0

За услуги мужчина, ранее судимый за организацию "резиновых квартир", брал с каждого иностранца по 700 рублей.

ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Житель Приморского края подозревается в незаконной постановке на миграционный учет в одной квартире 23 граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба ОМВД Уссурийска.

"Установлено, что с мая по август 2018 года 39-летний житель Уссурийска поставил на миграционный учет 23 гражданина Узбекистана, тем самым обеспечив иностранцам временную регистрацию по месту жительства, однако реальной возможности проживания по указанному адресу не предоставил", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за услуги мужчина брал с каждого иностранца по 700 рублей.

Задержанный признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за организацию "резиновой квартиры". Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации", мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Праворульные машины в транзитной зоне на армяно-грузинской границе
    Время пошло!

    Импортеры праворульных машин, устроившие акцию протеста на КПП "Баграташен", дали властям Армении три дня на решение проблемы.

  • Мужчина в пустом офисе
    Всех денег не заработаешь

    Большинство латвийцев по-прежнему убеждены, что честно разбогатеть в стране невозможно, показал соцопрос.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    "Оправданное" давление

    Премьер-министр Литвы одобрил заявление президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
Кишлаки, Памир, караваны и прекрасные виды на таджикско-афганской границе
Взбесившийся автомобиль
Восстание машин: взбесившийся автомобиль разрушает постройки
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054