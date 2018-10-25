На одну квартиру 23 узбека: жителя Уссурийска обвиняют в миграционной афере

За услуги мужчина, ранее судимый за организацию "резиновых квартир", брал с каждого иностранца по 700 рублей.

ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Житель Приморского края подозревается в незаконной постановке на миграционный учет в одной квартире 23 граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба ОМВД Уссурийска.

"Установлено, что с мая по август 2018 года 39-летний житель Уссурийска поставил на миграционный учет 23 гражданина Узбекистана, тем самым обеспечив иностранцам временную регистрацию по месту жительства, однако реальной возможности проживания по указанному адресу не предоставил", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за услуги мужчина брал с каждого иностранца по 700 рублей.

Задержанный признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за организацию "резиновой квартиры". Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации", мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.