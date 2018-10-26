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Проверка документов иностранных граждан

Триста "гостей": житель Калининграда осужден за подделку документов

© Sputnik / Виталий Аньков
Миграция
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Местный житель вместе со знакомыми изготовил уведомления с ложными сведениями о принимающей стороне и адресами пребывания для незаконной постановки на миграционный учет более 300 иностранных граждан, за что получил условный срок.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя Калининграда, который вместе с подельниками незаконно поставил на миграционный учет более 300 иностранцев.

Сотрудники УФСБ выяснили, что житель Калининграда вместе со знакомыми изготовил уведомления с ложными сведениями о принимающей стороне и адресами пребывания для незаконной постановки на миграционный учет более 300 иностранных граждан.

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"Центральным районным судом Калининграда лидер преступной группы и двое его подельников признаны виновными в организации незаконной миграции и приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев", - сообщила пресс-служба УФСБ по Калининградской области.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Организация незаконной миграции". Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.




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