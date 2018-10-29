Как Минтруд России намерен привлекать иностранных рабочих

По подсчетам специалистов ведомства, стране понадобится свыше 144 тысяч мигрантов.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Министерство труда России намерено в 2019 году привлечь свыше 144 тысяч иностранных рабочих, сообщает РИА Новости.

Для этого ведомство может увеличить квоту на 3%, цель – применение современных технологий в строительстве, применение импортного техоборудования, реализация инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.

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В прошлом году число разрешение на работу в РФ увеличилось до 178 тысяч.

Ранее сообщалось о планах правительства Российской Федерации об ограничении доли мигрантов в строительстве до 80% в 2019 году.

Как заявила тогда заместитель председателя Татьяна Голикова, предложение было связано с резким ростом числа иностранных рабочих в этой сфере.

В 2017 году в российской сфере строительства были заняты 6,3 миллиона человек, большинство из них – мигранты.