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Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово

Сколько Москва будет зарабатывать на патентах мигрантов в 2019 году

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Доходы от патентов в следующем году должны увеличиться на 3 миллиарда рублей по сравнению с 2018 годом.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Доходы бюджета Москвы от выдачи мигрантам патентов на работу в 2019 году возрастут до 19 миллиардов рублей, эта цифра продолжит увеличиваться с каждым годом, сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Доходы от патентов трудовых мигрантов планируются в составе налога на доходы физических лиц. По текущему году набрано более 18 миллиардов рублей поступлений. На следующий год у нас предусмотрено увеличение до 19 миллиардов рублей, и 20 и 21 миллиарда уже в плановом периоде (в 2020 и 2021 годах. - Ред.). Я напомню, что еще в 2011 году, семь лет назад, поступления от трудовых мигрантов не превышали полумиллиарда в городскую казну", - сказала Зяббарова в ходе заседания столичного парламента в среду, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от миграции составляют порядка 16 миллиардов рублей, такая сумма складывается из оплаты патента.




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