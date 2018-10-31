Русская община Узбекистана ждет упрощения получения гражданства

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Русскоязычная община в Узбекистане надеется, что планы в отношении соотечественников, в том числе по вопросу получения российского гражданства, озвученные презентом РФ Владимиром Путиным, полностью воплотятся.
В среду, выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, Путин сообщил, что подписал концепцию миграционной политики, направленную, в том числе, на формирование комфортных условий для переселения соотечественников в Россию.
"Мы представляем здесь Узбекистан. Мы очень рады, что участвуем в 6 конгрессе. Мы ожидаем, конечно, что внимание к нашим соотечественникам в Узбекистане будет расти, что сейчас все новшества, которые внедряются для наших соотечественников, а они этого очень ждут, будут внедряться. Они ждут, чтобы упростили получение гражданства, многие хотят вернуться к себе на землю", - заявила в интервью РИА Новости председатель Центра славянской культуры Ферганы Галина Акобджанова.
"Сегодня мы конечно воспряли. Мы надеемся, что услышанное от президента Путина воплотится. Потому что годами нам только говорилось, что будут какие-то реформы, в том числе по поводу переселения, но в наших регионах очень тяжело это было. В этом году мы надеемся, что что-то изменится. Мы приобрели много знакомых здесь на конгрессе, и мы надеемся поддерживать связи с представителями различных государств", - добавила Акобджанова.
При этом она подчеркнула, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит "очень хорошую политику именно в том, что касается отношений России и Узбекистана".
Другая участница конгресса - председатель русского культурного центра города Навои Инна Коржикова рассказала, что вслед за ростом интереса к литературе, растет интерес и к русскоязычным произведениям.
Она отметила, что в Узбекистане вслед за Россией в этом году отмечают юбилей Льва Толстого, Ивана Тургенева.
"Отмечаем мы и юбилей Чингиза Айтматова. И мы широко издаем не только переводы их произведений, но и на русском языке", - подчеркнула участница Конгресса.