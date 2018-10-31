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Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово

Русская община Узбекистана ждет упрощения получения гражданства

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Путин сообщил, что подписал концепцию миграционной политики, председатель Центра славянской культуры Ферганы Галина Акобджанова рассказала, как сейчас взаимодействуют между собой узбекские граждане и российские.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Русскоязычная община в Узбекистане надеется, что планы в отношении соотечественников, в том числе по вопросу получения российского гражданства, озвученные презентом РФ Владимиром Путиным, полностью воплотятся.

В среду, выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, Путин сообщил, что подписал концепцию миграционной политики, направленную, в том числе, на формирование комфортных условий для переселения соотечественников в Россию.

"Мы представляем здесь Узбекистан. Мы очень рады, что участвуем в 6 конгрессе. Мы ожидаем, конечно, что внимание к нашим соотечественникам в Узбекистане будет расти, что сейчас все новшества, которые внедряются для наших соотечественников, а они этого очень ждут, будут внедряться. Они ждут, чтобы упростили получение гражданства, многие хотят вернуться к себе на землю", - заявила в интервью РИА Новости председатель Центра славянской культуры Ферганы Галина Акобджанова.

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Она рассказала, что в Фергане проживает всего 320 человек. "Это чисто русские семьи, а так у нас много смешанных браков. Но, конечно, за прошедшие годы происходил большой отток", - добавила она.

"Сегодня мы конечно воспряли. Мы надеемся, что услышанное от президента Путина воплотится. Потому что годами нам только говорилось, что будут какие-то реформы, в том числе по поводу переселения, но в наших регионах очень тяжело это было. В этом году мы надеемся, что что-то изменится. Мы приобрели много знакомых  здесь на конгрессе, и мы надеемся поддерживать связи с представителями различных государств", - добавила Акобджанова.

При этом она подчеркнула, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит "очень хорошую политику именно в том, что касается отношений России и Узбекистана".

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"Налажены очень хорошие контакты. Когда ранее в этом месяце к нам приезжал российский президент Путин, были подписаны соглашения не только экономические, но и в гуманитарной сфере, касающиеся образования. Мы их очень ждали. Сейчас открываются новые центры по изучению русского языка, он сейчас в Узбекистане очень востребован. Плюс сейчас можно с российским дипломом приезжать и работать у нас в Узбекистане по техническим профессиям, это раньше категорически было запрещено. Также был подписан договор, что наши преподаватели школ будут по обмену направляться в Россию, а российские учителя будут к нам ездить. Это большой прогресс для нашей республики", - отметила делегат конгресса.

Другая участница конгресса - председатель русского культурного центра города Навои Инна Коржикова рассказала, что вслед за ростом интереса к литературе, растет интерес и к русскоязычным произведениям.

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"Это при том, что в институтах большое внимание уделяется компьютеризации, но, тем не менее, например студенты, школьники идут к нам, идут к нам читать "живую" книгу. Например, наш город небольшой - около 200 тысяч населения, Но в нашей библиотеке ежедневно бывает от 300 до 500 человек. Мы проводим много мероприятий", - сказала Коржикова.

Она отметила, что в Узбекистане вслед за Россией в этом году отмечают юбилей Льва Толстого, Ивана Тургенева.

"Отмечаем мы и юбилей Чингиза Айтматова. И мы широко издаем не только переводы их произведений, но и на русском языке", - подчеркнула участница Конгресса.




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