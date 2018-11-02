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Двадцать "самогонщиков" из Узбекистана выдворили на родину

© Sputnik / Максим Богодвид
Миграция
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Нелегалы изготавливали алкогольную продукцию в подпольном цехе.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Судебные приставы Свердловской области выдворили 20 узбекистанцев. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

Ранее во время рейда сотрудники полиции обнаружили подпольный цех розлива алкогольной продукции, где работали нелегальные мигранты.

Суд вынес решение о выдворении иностранцев.

Всего за октябрь 2018 года судебными приставами Свердловской области было выдворено 132 мигранта.

Напомним, в середине октября в Башкортостане мигранты организовали цех по производству алкоголя. На подпольном предприятии работали 36 выходцев из Узбекистана. 

Теги:
Свердловская область, Россия



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