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Иностранные рабочие в общежитии

В Алтайском крае депутата подозревают в фиктивной регистрации 4 узбеков

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (118)
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Подозреваемая зарегистрировала в своем доме четырех узбекистанцев, зная, что мигранты проживать у нее не будут.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата, которого подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

В августе 2018 года подозреваемая зарегистрировала в своем доме четырех граждан Узбекистана, зная, что мигранты проживать у нее не будут.

Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно стало известно, что житель Приморского края незаконно поставил на миграционный учет в одной квартире 23 узбекистанца. По данным полиции, за услуги мужчина брал с каждого иностранца по 700 рублей.

Тема:
Миграционное законодательство России (118)

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Теги:
Мигранты, Алтай, Россия



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