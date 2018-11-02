В Алтайском крае депутата подозревают в фиктивной регистрации 4 узбеков

Подозреваемая зарегистрировала в своем доме четырех узбекистанцев, зная, что мигранты проживать у нее не будут.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата, которого подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

В августе 2018 года подозреваемая зарегистрировала в своем доме четырех граждан Узбекистана, зная, что мигранты проживать у нее не будут.

Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно стало известно, что житель Приморского края незаконно поставил на миграционный учет в одной квартире 23 узбекистанца. По данным полиции, за услуги мужчина брал с каждого иностранца по 700 рублей.