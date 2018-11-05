Почему пока не заработали генконсульства Узбекистана в городах России

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Генеральные консульства Узбекистана во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону не оказывают консульские действия из-за необходимости решить организационные вопросы, сообщили в МИД Республики.
До решения всех вопросов консульский отдел посольства Узбекистана в Москве продолжит обслуживать Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а генконсульство в Новосибирске – Дальневосточный и Уральский федеральные округа.
О начале полноценной работы каждого консульства МИД Узбекистана обещает сообщить дополнительно.
Приоритетная задача консульств - обеспечить защиту прав и интересов граждан Узбекистана, постоянно или временно проживающих в России.
Напомним, Генеральное консульство Узбекистана начало функционировать в Санкт-Петербурге с февраля этого года.