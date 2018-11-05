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Почему пока не заработали генконсульства Узбекистана в городах России

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Миграция
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18020

О начале полноценной работы генеральных консульств во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону МИД Узбекистана обещает сообщить дополнительно.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Генеральные консульства Узбекистана во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону не оказывают консульские действия из-за необходимости решить организационные вопросы, сообщили в МИД Республики.

До решения всех вопросов консульский отдел посольства Узбекистана в Москве продолжит обслуживать Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а генконсульство в Новосибирске – Дальневосточный и Уральский федеральные округа.

Подпись документов
© pixabay
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Планируется, что в будущем генконсульство во Владивостоке будет обслуживать Дальневосточный федеральный округ, генконсульство в Новосибирске - Сибирский федеральный округ, генконсульство в Екатеринбурге - Уральский федеральный округ, генконсульство в Казани - Приволжский федеральный округ, генконсульство в Ростове-на-Дону - Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, генконсульство в Санкт-Петербурге - Северо-Западный федеральный округ, а консульский отдел посольства в Москве - Центральный федеральный округ.

О начале полноценной работы каждого консульства МИД Узбекистана обещает сообщить дополнительно.

Приоритетная задача консульств - обеспечить защиту прав и интересов граждан Узбекистана, постоянно или временно проживающих в России.

Напомним, Генеральное консульство Узбекистана начало функционировать в Санкт-Петербурге с февраля этого года.




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