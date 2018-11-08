Мигрантам из Узбекистана хотят упростить отъезд в Россию

Узбекская делегация во главе с первым заместителем министра Эркином Мухитдиновым провела переговоры в министерстве внутренних дел России о создании на территории республики Многофункционального миграционного центра.

ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Создание многофункционального миграционного центра РФ на территории Узбекистана позволит снизить поток нелегальной трудовых миграции в Россию, считают в министерстве занятости и трудовых отношений республики.

Делегация ведомства во главе с первым заместителем министра Эркином Мухитдиновым провела переговоры в министерстве внутренних дел России. Стороны обсудили предложение узбекской стороны по созданию на территории республики многофункционального миграционного центра Российской Федерации, предоставляющего услуги по выдаче патента на осуществление трудовой деятельности в России.

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По оценке минзнанятости, миграционный центр обеспечит трудовым мигрантам из Узбекистана социальную и правовую защиту до их выезда за границу.

Делегация министерства посетила Многофункциональный миграционный центр в подмосковном Сахарово, а также Центр временного содержания иностранных граждан в поселке, где сейчас содержатся 170 граждан Узбекистана. Администрация ЦВСИГ "Сахарово" попросила узбекскую делегацию оказать содействие в ускорении оформления консульским отделом посольства Узбекистана Сертификата о возвращении на Родину для граждан, не имеющих (утерявших) паспорт, а также не взимании консульского сбора за выдачу сертификата для лиц, находящихся в ЦВСИГе.

В ходе визита в Россию узбекская сторона также провела переговоры с руководством Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

"Стороны договорились подписать в ближайшее время соглашение между российским вузом, минзанятости и министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана", - сообщили в пресс-службе.

Соглашение предусматривает разработку и реализацию образовательных программ подготовки к комплексному экзамену по русскому языку, основам истории и законодательства России для лиц, желающих выехать на работу в Россию.

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Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от всех мигрантов в России.