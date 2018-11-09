Получить патент на работу в России можно будет уже в Узбекистане

В республике может быть открыт многофункциональный миграционный центр РФ.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. На территории Узбекистана может быть создан многофункциональный миграционный центр Российской Федерации.

Эту инициативу обсудила в Москве делегация Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана во главе с первым заместителем министра Эркином Мухитдиновым.

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Российскую сторону представлял заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Черкасов.

Стороны договорились о проведении 20 декабря в Ташкенте первой встречи рабочей группы по достижению имеющихся договоренностей, сообщает Podrobno.uz.

Многофункциональный миграционный центр предоставляет услуги по выдаче разрешения (патента) гражданам Узбекистана на осуществление трудовой деятельности в России.

Кроме того, узбекская делегация обсудила сотрудничество между Научным центром занятости и охраны труда Минтруда Узбекистана и ВНИИ труда Минтруда России и Высшей школой экономики, разработку проекта соглашения по взаимному учету трудового стажа и пенсионных прав граждан, а также обмен электронными базами данных между пенсионными фондами двух стран.

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Узбекская делегация посетила Многофункциональный миграционный центр, а также Центр временного содержания иностранных граждан "Сахарово". Здесь в настоящее время содержатся 170 граждан Узбекистана. Делегация Узбекистана провела с ними беседу, ознакомилась с условиями содержания и быта.

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