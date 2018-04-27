Мирзиёев: героизм поступка семьи Шомахмудовых все возрастает

“Во время войны из Украины, Белоруссии, России были эвакуированы в Узбекистан свыше миллиона людей, в том числе 200 тысяч детей разных национальностей. Наш народ со свойственной ему добротой обеспечил прибывших приютом, продуктами питания и одеждой. Особенно многие узбекские семья воспитали сирот. Из них выделяется ташкентская семья кузнеца Шоахмада Шомахмудова, которая усыновила и воспитала 14 детей. Редко на Земле можно встретить государства или народы с такими человеческими качествами”, — заявил Шавкат Мирзиёев.

По его словам, со временем ценность этого героического поступка семьи Шомахмудова возрастает. Он предложил вернуть памятник Дружбы народов на его историческое место и отметил, что это будет справедливо.

В этом году День памяти и почестей пройдет в Узбекистане с особенным размахом. Жители Ташкента увидят масштабный военный парад и инсталляции на тему, для ветеранов организуют бесплатные поездки в санатории и дома отдыха. Соответствующее постановление подписал глава государства.