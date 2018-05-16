Сквер памяти: в Кемерово начали снос ТЦ “Зимняя вишня”.

Сначала решено было демонтировать вспомогательные постройки и расчистить площадку для сноса основного здания.

В Кемерово строители начали снос печально известного торгового центра "Зимняя вишня".

Сначала демонтируют вспомогательные постройки, чтобы расчистить площадку для сноса основного здания. Работы проводятся за счет собственников торгового центра.

Ранее они подписали соглашение о передаче имущества городу. К сентябрю на этом месте появится сквер памяти погибших.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Пожар назвали крупнейшим за последние 100 лет.