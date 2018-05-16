21:04 16 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Мультимедиа

Сквер памяти: в Кемерово начали снос ТЦ “Зимняя вишня”.

Получить короткую ссылку
42 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

Сначала решено было демонтировать вспомогательные постройки и расчистить площадку для сноса основного здания.

В Кемерово строители начали снос печально известного торгового центра "Зимняя вишня".

Сначала демонтируют вспомогательные постройки, чтобы расчистить площадку для сноса основного здания. Работы проводятся за счет собственников торгового центра.

Ранее они подписали соглашение о передаче имущества городу. К сентябрю на этом месте появится сквер памяти погибших.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Пожар назвали крупнейшим за последние 100 лет.

Теги:
снос дома, ТЦ "Зимняя вишня", Кемерово, Пожар



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов и госнаград
    На страже безопасности

    Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект, в котором Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Не разъехались

    В подмосковном аэропорту "Жуковский" тягач повредил пассажирский Boeing-737 кыргызстанской компании Avia Traffic Company.

  • Укладка мраморной плитки, архивное фото
    В память о героях

    На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет возведена аллея героев – на ней появятся постаменты с бюстами и вечный огонь.

  • Ситуация в Мэрии Еревана (16 мая 2018)
    Мэра в отставку!

    Несколько десятков демонстрантов вломились в мэрию Еревана и требуют отставки столичного градоначальника Тарона Маркаряна.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Читайте правила!

    Авиакомпания airBaltic прокомментировала Sputnik Латвия два недавних инцидента с пассажирами, которые вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

  • Второй блок Игналинской АЭС
    Скоро открытие

    В Литве на Игналинской АЭС в этом году планируют ввести в эксплуатацию комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

  • Девушка
    В зоне доступа

    Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией могут отменить – этот вопрос обсудили молдавский премьер и румынский министр экономики.

  • Кристьян Ярви
    Давайте жить дружно!

    Знаменитый эстонский дирижер Кристьян Ярви заявил, что Эстонии пора прекратить оглядываться на мнение США и налаживать отношения с Россией.

  • Банк
    Нумизматическая редкость

    Национальный банк Южной Осетии выпустил шесть новых серебряных юбилейных монет в честь героев, ученых и юбилея признания республики.

  • Церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов и госнаград
    На страже безопасности

    Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект, в котором Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Не разъехались

    В подмосковном аэропорту "Жуковский" тягач повредил пассажирский Boeing-737 кыргызстанской компании Avia Traffic Company.

  • Укладка мраморной плитки, архивное фото
    В память о героях

    На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет возведена аллея героев – на ней появятся постаменты с бюстами и вечный огонь.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Открытие автомобильной части Крымского моста
Эпохальное событие: самый длинный мост в Европе открылся в Крыму
В Кемерово приступили к сносу ТЦ Зимняя вишня
Сквер памяти: в Кемерово начали снос ТЦ “Зимняя вишня”.
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054