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Доехать с ветерком: отправляемся на машине из Ташкента в Душанбе

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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (46)
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Как быстрее доехать из Душанбе в Ташкент
© Sputnik /

Узбекистан и Таджикистан открыли госграницы. Теперь гражданам республик можно смело отправляться в путешествия в соседнюю страну.

Существует несколько вариантов поездки из Душанбе в Ташкент или в Самарканд, пишет Sputnik Таджикистан.

Рейсовые автобусы
Sputnik / Игорь Маслов
Узбекистан и Таджикистан запускают прямое автобусное сообщение
Самый распространенный — на автомобиле по гладкой платной скоростной трассе Душанбе — Чанак, а дальше рукой подать до Ташкента.

Второй маршрут — на попутке по платной трассе Душанбе — Худжанд, а затем на рейсовом автобусе до Ташкента.

Третий — по бесплатной дороге на машине из Душанбе до Турсунзаде. Этот вариант подойдет тем, кто едет в южные районы Узбекистана или в Самарканд.

В середине мая власти Таджикистана и Узбекистана возобновили автобусное сообщение между странами. Первый автобус начал курсировать по маршруту Ташкент — Худжанд.

Протяженность автобусного маршрута — 174 километра, время в пути — 4,5 часа. Ежедневно из Таджикистана в Узбекистан будет отправляться три рейса. Стоимость билета составляет около 6 долларов.

Всего в скором времени появятся 12 автобусных маршрутов. Они свяжут Худжанд с Ташкентом, Самаркандом, Ферганой, Денау, Кокандом, Бухарой и Термезом.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (46)
Теги:
Таджикистан



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Как быстрее доехать из Душанбе в Ташкент
Доехать с ветерком: отправляемся на машине из Ташкента в Душанбе

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