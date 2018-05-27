Доехать с ветерком: отправляемся на машине из Ташкента в Душанбе

Существует несколько вариантов поездки из Душанбе в Ташкент или в Самарканд, пишет Sputnik Таджикистан.
Второй маршрут — на попутке по платной трассе Душанбе — Худжанд, а затем на рейсовом автобусе до Ташкента.
Третий — по бесплатной дороге на машине из Душанбе до Турсунзаде. Этот вариант подойдет тем, кто едет в южные районы Узбекистана или в Самарканд.
В середине мая власти Таджикистана и Узбекистана возобновили автобусное сообщение между странами. Первый автобус начал курсировать по маршруту Ташкент — Худжанд.
Протяженность автобусного маршрута — 174 километра, время в пути — 4,5 часа. Ежедневно из Таджикистана в Узбекистан будет отправляться три рейса. Стоимость билета составляет около 6 долларов.
Всего в скором времени появятся 12 автобусных маршрутов. Они свяжут Худжанд с Ташкентом, Самаркандом, Ферганой, Денау, Кокандом, Бухарой и Термезом.