Как пережить жару и не расплавиться

Как пережить жару и сохранить свое здоровье, когда столбики термометров продолжают подниматься вверх? Смотрите советы в инфографике Sputnik.

Многие недооценивают опасность жары, и очень зря! Если неправильно повести себя в те дни, когда столбики термометров поднимаются к отметке в +30 и выше, то последствия для здоровья могут быть крайне негативными.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Пустые дворы и полные фонтаны — знойные фото Ташкента 15

В то же время правила поведения в жару достаточно простые: их совсем не сложно запомнить и следовать им. Прислушавшись к ним, вы точно сможете избежать рисков для своего здоровья.

Например, в жаркие дни стоит избегать пребывания на солнце и поездок днем на общественном транспорте. Желательно не очень много есть и избегать жареного, сладкого, жирного и мучного.

Конечно же, обязательно надо отказаться от алкоголя и курения. Особенно внимательным стоит быть тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или другие хронические заболевания.