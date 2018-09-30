Тадж-Махал — общее наследие Индии и Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой государственный визит в Индию. В рамках поездки он вместе с супругой посетил жемчужину мировой архитектуры и духовной культуры — комплекс Тадж-Махал, построенный потомком Бабура.

Захир-ад-дина Мухаммад Бабур — тимуридский узбекский правитель Индии и Афганистана, также он известен как поэт и писатель. Великий полководец, основатель империи Бабуридов, он родился в 1483 году в Андижане в семье эмира Ферганы Умар-Шейха-мирзы II, правнука тимуридского султана Миран-шаха, третьего сына Тамерлана.

Его потомок — падишах Империи Великих Моголов Шах Джахан построил Тадж-Махал. Это известный на весь мир мавзолей-мечеть в Агре в Индии, расположенный на берегу реки Джамна. Был построен в честь Мумтаз-Махал — супруги Шах-Джахана, умершей при родах четырнадцатого ребенка.

Тадж-Махал (также "Тадж") считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей.

Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. Время строительства относится примерно к 1630-1652 годам. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 метра на платформе, с четырьмя минаретами по углам (они слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в случае разрушения не повредить ее), к нему примыкает сад с фонтанами и бассейном.

Twitter Узбекистанцы отмечают день Бабура

Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре — розовым, а в лунную ночь — серебристым.

На строительство комплекса были приглашены более 22 тысяч мастеров со всех концов империи, а также из Средней Азии, Персии и Ближнего Востока.

В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО: "жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всем мире". Смотрите на видео красоты этого уникального сооружения.

В ходе своего первого государственного визита в Индию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой посетили этот уникальный комплекс.

Как выглядит изнутри эта удивительная жемчужина мусульманского мира смотрите видеоролике Sputnik Узбекистан.