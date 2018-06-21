Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия

Это уже не первый чемпионат мира для узбекского арбитра — у него большой опыт работы на международных матчах.

Встреча сборных Аргентины и Хорватии, выступающих в группе D на чемпионате мира в России, состоится 21 июня в Нижнем Новгороде, начала в 21:00 по московскому времени.

Южноамериканцы в первом туре сыграли вничью с исландцами (1:1), а хорваты обыграли команду Нигерии со счетом 2:0. В случае победы Лука Модрич, Иван Ракитич и компания обеспечат себе первый с 1998 года выход в плей-офф на чемпионате мира.

Смотрите подборку кадров легендарного арбитра в фотоленте Sputnik Узбекистан.