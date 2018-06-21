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Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия

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  • Защитник Коста-Рики Майкл Умана получает желтую карточку от рефери Равшана Ирматова во время четвертьфинального футбольного матча между Нидерландами и Коста-Рикой на чемпионате мира - 2014.
  • Узбекский арбитр Равшан Ирматов дает желтую карточку защитнику Уругвая Максимилиано Перейре во время полуфинального футбольного матча чемпионата мира 2010 года между Уругваем и Нидерландами 6 июля 2010 года на стадионе Грин Пойнт в Кейптауне.
  • Равшан Ирматов Ирматов трижды судил поединки с участием команд Аргентины и Хорватии, в 2010 году он обслужил сразу два матча со сборной Аргентины.
  • Узбекский арбитр Равшан Ирматов и нападающий сборной Англии Уэйн Руни во время футбольного матча первого тура Кубка мира-2010 между сборными Англии и Алжира 18 июня 2010 года на стадионе Грин Пойнт в Кейптауне
  • Равшан Ирматов в составе бригады судей в матче первого тура чемпионата мира 2010 года между командами ЮАР и Мексики.
  • Равшан Ирматов показывает желтую карточку в матче первого тура чемпионата мира 2010 года между командами ЮАР и Мексики.
  • Равшан Ираматов в 1996 году выступал за клуб Первой лиги чемпионата Узбекистана Газалкент из Ташкентского вилоята, но после тяжелой травмы закончил свою игровую карьеру в качестве футболиста.
  • Арбитр Равшан Ирматов обслуживает полуфинальный матч Нидерланды - Уругвай на чемпионате мира в 2010 году в Кейптауне.
  • Помогать Ирматову обслуживать матч между Хорватией и Аргентиной 21 июня будут Абдухамид Расулов и Жахонгир Саидов.
  • Равшан Ирматов в матче между сборными Аргентины и Германии на чемпионате мира 2010 года.
  • Равшан Ирматов на поле.
  • Равшан Ирматов во время интервью.
  • Узбекский рефери Равшан Ирматов проверяет видеосекунды (VAR) во время четвертьфинального матча Кубка мира по футболу между CF Pachuca и Wydad Casablanca на стадионе в столице ОАЭ Абу-Даби.
  • Судья Равшан Ирматов на пресс-конференции.
  • Глава судейского департамента FIFA Массимо Бузакка, футбольные арбитры Сандро Риччи, Равшан Ирматов и бывший футбольный судья, глава судейского комитета УЕФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров Пьерлуиджи Коллина.
  • Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014
© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS
Защитник Коста-Рики Майкл Умана получает желтую карточку от рефери Равшана Ирматова во время четвертьфинального футбольного матча между Нидерландами и Коста-Рикой на чемпионате мира - 2014.

Помогать узбекскому арбитру будут его соотечественники Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов.

Это уже не первый чемпионат мира для узбекского арбитра — у него большой опыт работы на международных матчах.

Встреча сборных Аргентины и Хорватии, выступающих в группе D на чемпионате мира в России, состоится 21 июня в Нижнем Новгороде, начала в 21:00 по московскому времени. 

Южноамериканцы в первом туре сыграли вничью с исландцами (1:1), а хорваты обыграли команду Нигерии со счетом 2:0. В случае победы Лука Модрич, Иван Ракитич и компания обеспечат себе первый с 1998 года выход в плей-офф на чемпионате мира.

Смотрите подборку кадров легендарного арбитра в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
чемпионат мира по футболу, судья, Равшан Ирматов, Хорватия, Аргентина, Узбекистан



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Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
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