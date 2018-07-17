Чему удивились и позавидовали российские комментаторы в Узбекистане

Известные российские футбольные комментаторы Александр Елагин и Денис Казанцев, работавшие на ЧМ-2018 для узбекской аудитории, поделились своими впечатлениями от страны в целом и местных телевизионных технологий в частности.

По словам Александра Елагина, впервые приехавшего в страну в 2016 году комментировать матчи английской Премьер-лиги, Узбекистан стал для него практически вторым домом.

"Мне в России уже все обзавидовались, что я работаю здесь. Аудитория в 32 миллиона человек, финал чемпионата мира по футболу – это мечта любого комментатора. Меня спрашивают, соскучился ли я по Москве? Нет, потому что здесь чувствую себя как дома", — отметил комментатор.

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В свою очередь его коллега Денис Казанцев оценил высокий технологический уровень узбекских телевизионщиков – канала UzReport, на котором и шли трансляции российского мундиаля.

"Я впервые на постсоветском пространстве вижу такие технические решения, например, возможность выбрать звуковую дорожку – на русском или на узбекском языке. Да и качество сигнала было на высоте – никакого пиратства, с чем порой приходится сталкиваться, все как надо", — заметил Казанцев.

Говоря об узбекском гостеприимстве и местной кухне, он вполне серьезно добавил, что завидует узбекистанцам, которые вопреки своей многообразной и колоритной кухне остаются такими стройными.

"Как у вас это получается? Тут приезжаешь недели на две и пять килограммов прилипает сразу, теперь еще долго из спортзала придется не вылезать", — заключил комментатор.

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Российские футбольные комментаторы телеканала "Матч-ТВ" участвовали в освещении матчей чемпионата мира по футболу в России, проводя трансляции для русскоязычной аудитории Узбекистана.

ЧМ-2018 проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Хозяйка турнира – сборная России - добилась лучшего результата в современной истории, пробившись в ¼, где в серии пенальти уступила хорватам. Те в свою очередь также показали лучший для себя результат, дойдя до финала турнира. В решающем матче сильнее оказались их соперники – сборная Франции, победившая со счетом 4:2.