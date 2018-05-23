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Наивные путешественники: вне игры
Олег Кононов, Марат и Анна на поле стадиона “Лужники”

Москва: Олег Кононов и победный гол Роману Березовскому

© Sputnik /
Наивные путешественники: вне игры
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Первая встреча Наивных Путешественников с большим футболом, знакомство с “Лужниками” и исполнение мечты.

Первым объектом совместной экскурсии команды Наивных Путешественников стал стадион “Лужники”. Точнее Москва, если привязываться к городам чемпионата мира, но столицу мы все уже успели узнать, понять и полюбить, а вот на стадионе до сегодняшнего дня бывал только один человек из команды — Марат, который сегодня сияет словно именинник. И правильно, ведь он единственный, кто не только знает, куда мы направляемся, но и с кем нам предстоит там встретиться.

“Лужники” поражают своей монументальностью и непривычными для европейцев масштабами — это настоящий город в городе, со своими улицами, парками, площадями и даже набережной. Один лишь проезд на автомобиле вдоль круглого фасада стадиона в поисках нужного входа занял минут десять. Наконец, выгрузились.

Стадион понемногу приходит в себя после недавней игры Россия — Бразилия. На поле работает техника, на трибунах и в помещениях – десятки людей. Уборка ведется уже третий день, но, учитывая масштабы «бедствия», конец еще не близок. Общая площадь спортивного комплекса – 159 гектаров. Вместительность стадиона – 86 тысяч человек. То есть два населения Монако. На прошедшей игре оба гипотетических населения не особо зацикливались на чистоплотности, поэтому ликвидировать последствия – задача не из легких.

  • “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    © Sputnik /
  • “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    © Sputnik /
  • “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    © Sputnik /
  • “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    © Sputnik /
  • “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    © Sputnik /
  • “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    © Sputnik /
  • “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    © Sputnik /
  • “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    “Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии
    © Sputnik /
1 / 8
© Sputnik /
“Лужники” с честью выдержали товарищеский матч между сборными России и Бразилии

Знакомимся с Олегом Кононовым. Марат перестает замечать окружающее, вцепляется в живую легенду мертвой хваткой и полностью завладевает его вниманием. Отвлекается тренер только на неутомимую Арпи, увлеченно гоняющую наш фирменный мяч по кромке газона великолепного поля, но и это зрелище вызывает в Олеге Георгиевиче лишь профессиональное замечание: «Вот бы мои подопечные так реагировали. Моим мяч покажешь – лица кислые, полчаса надо, чтобы расшевелить. А тут такой энтузиазм».

Пока часть команды записывает впечатления Олега Кононова от стадиона, остальные забираются на самые верхние ряды трибун, где знакомятся с доброжелательным проводником в фирменной одежде “Лужников” и попадают в ВИП-ложи. То, что ложи именно ВИП, понятно сразу — полутемная комната с элегантным длинным столом и комфортными мягкими креслами по бокам. На стенах плазменные панели, в воздухе витает ощутимый запах больших денег.

С балкона ложи открывается отличный вид на поле. Трибуны простых болельщиков вроде и рядом, но физически чувствуется незримая стена, хотя из преград – лишь стеклянная прозрачная перегородка.

— А если в порыве азарта в нее врезаться – не свалишься к рядовым зрителям?
— Это вряд ли. Стекло 180 килограммов выдерживает. Колесо от КАМАЗа с самого верха в стекло запускали — ни трещины.

Марат берет интервью у Олега Кононова на стадионе “Лужники”
© Sputnik /
Марат берет интервью у Олега Кононова на стадионе “Лужники”

Впечатленные увиденным спускаемся на поле, где сияющий Марат прощается с Олегом Кононовым.
— Олег Геннадиевич, спасибо большое! Значит, до завтра?
— До завтра?!

Оказывается, Марат воспользовался новым знакомством и служебным положением для осуществления своей давней мечты — забить пенальти в ворота настоящего футбольного вратаря. И завтра он будет пробивать самому Роману Анатольевичу Березовскому! Да, и еще одна скромная деталь, тренировать Марата станет Олег Кононов. Закрадывается подозрение, что люди, которых мы приглашаем на интервью, принимают происходящее за съемку розыгрыша скрытой камерой и в шутку нам подыгрывают, иначе чем еще объяснить такое благосклонное к нам отношение?

Однако все серьезно и происходит на самом деле. На следующий день мы загружаемся в машину и едем на тренировочную базу «Динамо», где нас ждет встреча с тренером вратарей молодежной команды Романом Березовским. У свежеиспеченного нападающего Марата с собой бутсы и четыре футболиста из команды любительской лиги «Турайда», все латыши, но живут в Москве. Чтобы окончательно добить Романа Анатольевича размахом, на базу мы приехали вместе с Олегом Кононовым.

Березовский задерживался, зато у Марата и латышских футболистов появился шанс размяться на поле под чутким руководством тренера Кононова.

— Итак, дорогие друзья. Сегодня мы собрались на этом замечательном поле, чтобы я смог пробить пенальти знаменитому вратарю Роману Анатольевичу Березовскому! Это не только большая честь для меня, но и большая ответственность. Целых две недели меня ежедневно тренировал один из лучших тренеров нашего времени – Олег Георгиевич Кононов! Поэтому я не имею права сегодня посрамить честь и имя великого наставника, – радостно привирает на камеру Марат и вцепляется в мяч.

Олег Георгиевич растерянно смотрел на собравшихся, а мы отводили глаза, делая вид, что все по сценарию.

— Ну, в таком случае… – замялся тренер, – раз уж я целых две недели тренировал, я со своей стороны попрошу Романа Анатольевича не слишком напрягаться.

Счастливый Марат ломанулся к воротам. За ним немного обреченно пошел великий вратарь. Следом неотступно следовала латвийская любительская сборная в усеченном составе. Такого сюра тренировочная база «Динамо» еще не видела.

Роман встал на ворота, оператор выставила камеру, сборная приняла мужественные позы, а Марат приготовился забивать.

Несмотря на все усилия Романа Березовского пропустить гол, у Марата ничего не получалось. Мяч упорно прилетал прямо в руки голкиперу. Наконец, с четвертой попытки, мяч все-таки тюкнулся о заднюю сетку ворот. Наивный нападающий возликовал, Березовский вздохнул с облегчением. Как оказалось – рано.

— А можно мы тоже попробуем вам пенальти забить? – латвийская сборная покачала на руках победителя Марата и плотоядно посмотрела на мяч.

Роман тяжело вздохнул и снова встал на ворота.

Экзекуция продолжалась еще минут десять, пока мы не остановили гиперактивных футболистов. Вратарь покидал поле с плохо скрываемым облегчением.

Теги:
FIFA 2018, Чемпионат мира по футболу 2018, Москва



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