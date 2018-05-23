Ахрик Цвейба: Россия достойно сыграет на чемпионате мира

Конечно, прежде всего Ахрик Цвейба известен как футболист, но для нас он стал еще и ярким примером человека, навсегда покоренного Сочи. Город, связанный для Ахрика с молодостью и первыми футбольными успехами, с близкими друзьями, коллегами и учителями, да и просто географический сосед с его родной Абхазией, не отпускает знаменитого спортсмена и, наоборот, вынуждает бросать все дела и мчаться к себе при любом поводе.

На этот раз таким поводом стали мы, Наивные Путешественники, загоревшиеся идеей сделать Ахрика своим проводником по Сочи. Честно, мы предлагали оплатить все расходы по дороге и проживанию, но, как верный поклонник города и просто истинный джентльмен, Ахрик сам прилетел в Сочи, поселился в отеле лучшего друга, окружил нас заботой и гостеприимством.

В прошлой серии мы расстались с легендарным защитником после инцидента с Аней, но в действительности успели поговорить и на футбольные темы. Хотя травма нашей коллеги и задала тон беседы.

— Давайте уж сразу начнем о наболевшем. Травмы. У вас были серьезные профессиональные потери здоровья?

— Профессионального вида спорта без травм, как мне кажется, не бывает.

— Самая серьезная какая?

— Скорее самая обидная. В девяностом году на чемпионат мира в Италии. За два дня до начала игры я на подкате получил разрыв связки голеностопного сустава. То есть для меня это означало, что все — чемпионат для меня закончился. Мне поставили гипс, и на два месяца я выбыл из игры. Потом уже, в том же девяностом, мне ломали скулу прямо на игре. Прямо с поля отвезли в операционную. Потом повреждали мениск и рвали связки. Это по серьезному.

— А не по серьезному?

— Ой, да долго перечислять. Взять те же пальцы. – Ахрик берет свои пальцы и начинает показывать такую гибкость, что меня начинает немного мутить. – Это на подкате, это ногой у мяча, это…

— Все, я понял. Травмы неизбежны.

— Да это не только футбол, на самом деле. Я когда в тбилисском «Динамо» играл, мы поехали на игру: 85-й год. Я после матча приехал на базу. И там мы, с моим другом, Малхазом Махарадзе, решили перед ужином поиграть. Он взял нож, я взял открывашку. Начали дурачиться, фехтовать. В общем, по итогам, он этим самым ножом случайно полоснул меня по руке так, что перерезал мне все связки, сухожилия. Меня в больницу привезли, на операцию кладут. Врач спрашивает: «Вы музыкой не занимаетесь? На фортепиано не играете?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Ваше счастье».

— Любой музыкант – это руки. Футболист – ноги.

— Несомненно.

— Вы свои «золотые» части тела страхуете как-то особенно?

— Да нет, конечно. В спорте никто не перестраховывается, все рискуют. Это лотерея. Кто мог подумать, что Кокорин, такой важный для сборной футболист, в преддверии чемпионата получит серьезную травму? Как от этого можно застраховаться? Какие деньги это могут компенсировать? Он должен был играть, забивать. А он взял и порвал крестообразную связку. Это даже не его трагедия. Это общая трагедия. Разумеется, он застрахован. Каждый клуб страхует своих игроков. Так что свои деньги получит и клуб и он сам. Но разве в этом дело?

© Sputnik / Прогулка на «Роллс-Ройсе» с Ахриком Цвейбой.

— Ну а отдельно ноги не страхуют? Вот, как Дженнифер Лопес страховала свою филейную часть.

— Игроки сегодня получают очень серьезные зарплаты. Поэтому, разумеется, каждый клуб страхует своих игроков как работодатель. Про индивидуальные страховки я ничего не слышал. Это личное дело каждого.

Ожидания от чемпионата

Российский футбол, на мой, дилетантский взгляд – совершенно уникальное явление. Громадная страна, с фантастическим потенциалом и имеющимися возможностями, а главное – с потрясающими амбициями, никак не сумеет сделать отечественный футбол главным предметом гордости для страны и зависти всего остального мира.

— Почему так? Почему в стране, в которой проживает более 140 миллионов, не могут найти 11 человек, которые умеют играть в футбол?

— Это больной вопрос. Все идет из детства. Начиная с самих детей, разумеется. Посмотрите, что было в Советском Союзе: ребенок приходил из школы – что он делал? Шел во двор. В футбол играли все и везде. Потом уже дети шли заниматься профессионально, но свою индивидуальность они оттачивали там, на улице.

— А сейчас?

— А сейчас они чемпионы мира по планшетам и компьютерным играм. Культура двора ушла. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это просто факт. Дети стали другими.

— Но есть ведь спортивные секции, детские команды.

— Там тоже все не так. Детский тренер работает на результат команды, а не на игрока. Ему нужно, чтобы команда побеждала. От тренера требуют результата – чтобы его школа выигрывала. В итоге – школа выигрывает баллы. Это галочка. На самом деле, все должно быть не так. Тренер должен быть педагогом, психологом. Я вижу, как тренеры детских сборных кричат на своих игроков за малейшую ошибку. Даже не за ошибку, а за проявление инициативы. На мой взгляд, на ребенка нельзя кричать. Нужно наоборот: присматриваться к нему. Мальчишка не слушает тренера, не передает пас, начинает обводить самостоятельно – получает от тренера такой втык, что больше никогда не решится высунуться. Он сковывается. Он перестает получать удовольствие от игры. А может, у него есть талант: обвести одного, второго, третьего. Это не каждому дано, это редкий алмаз. Его нужно хвалить, поощрять. Главная беда в том, что сегодня футбольные школы не занимаются поисками этих самых «первых из одиннадцати». Они держат в голове, что если команда не даст результат, то их снимут, поставят другого, который продолжит работать с командой в целом, а не с каждым индивидуально. Да и еще раз повторю: сами дети изменились. Родители их изменились, отношение ко всему. Сегодня другое время, и с этим надо смириться.

— На чемпионате за кого болеть будете?

— За Россию, естественно.

— А потом?— я сам не в восторге от своего вопроса с банальной шуткой, но не задать его Ахрику было бы нечестно. Он уже столько времени меня терпел и отвечал максимально искренне.

Стадион "Фишт" в Сочи © Sputnik /

Стадион "Фишт" в Сочи © Sputnik /

Стадион "Фишт" в Сочи © Sputnik / 1 / 3 © Sputnik / Стадион "Фишт" в Сочи

— Я очень уважаю Станислава Саламыча. Он мой друг. Я более чем уверен, что на чемпионате Черчесов достойно выставит свою команду. Но… чтобы вы понимали: чемпионат мира, чемпионат Европы – это очень необычные турниры. И очень важно, как главный тренер подготовит команду – физически, психологически. На моей практике это было: 1992 год, чемпионат Европы в Швеции. Кто стал чемпионом Европы? Датчане. А они вообще из группы не вышли, отборочный тур не прошли.

На первом месте оказалась Югославия, но там была война, и у датчан негаданно появился шанс. Они и сами ничего не ждали, но команда собралась из отпусков, за две недели в тренировочном лагере подтянули форму, подготовились… По итогам – стали чемпионами Европы. Вот вам пример. О чем это говорит? Важна атмосфера. Они вышли, сыграли и стали чемпионами. Чемпионат мира, конечно, посложнее, но я уверен, что Стас создаст такую атмосферу, что этот турнир выстрелит. Я не могу сказать, что мы чемпионами станем, но я уверен, что мы сыграем достойно. И это не просто мое пожелание. Я думаю, что так и будет. Так должно быть!