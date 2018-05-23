Фестиваль Quiksilver New Star Camp 2018

Этой весной фестиваль побил даже собственный рекорд и получил статус самого важного спортивно-музыкального события в российских горах.

Фестивалю Quiksilver New Star Camp уже девять лет. Четыре года назад фестиваль переехал в Сочи, сперва в Красную Поляну, а теперь уже второй год проводится на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Quiksilver New Star Camp — это невероятно яркий микс из музыки и самых разных культурных мероприятий. Но главное — самый большой в России сноу-парк, где практически на ежедневной основе проводятся соревнования, собирающие ведущих райдеров, мировых и олимпийских чемпионов не только из России, но и со всего света. Фестиваль длится девять дней и занимает два полноценных уик-энда.