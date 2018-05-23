Ростов-на-Дону: придирчивые гости в капризном городе

Город, который научил нас не доверять первому впечатлению и не судить о людях с чужих слов

Несмотря на приставку “наивные”, путешественники мы весьма опытные, можно сказать бывалые, и хорошо знаем, какое значение на впечатление от нового места имеют погодные условия. Да и не только путешественники сталкиваются с такой несправедливостью, но и принимающая сторона.

Взять хотя бы родную для большей части нашей команды Латвию – вы даже представить себе не можете, насколько это обидно, когда на пару дней за многие годы приезжают знакомые из далекой страны, ты везешь их в Юрмалу на пляж Рижского залива, а, как назло, в эти дни дождь и ветер. Больно вспоминать те неловкие фразы и искусственные улыбки гостей, которым ты расписывал свой любимый курорт, а из-за погоды он не произвел должного впечатления.

Так что, конечно, мы были готовы зрить в корень и не замечать внешних обстоятельств и, тем не менее, попались в примитивную ловушку.

Нелюбовь с первого взгляда

Перемещение из курортного Сочи в хоть и южный, но все-таки прозаичный Ростов-на-Дону неизбежно производит эффект ушата холодной воды. Сочи попытался смягчить переход, предусмотрительно полив нас дождем перед поездом, шикарный двухэтажный поезд с приветливой проводницей подсластил пилюлю, но все равно – момент приземления в реальность оказался ощутимым. После солнечных, пальмовых аллей в половину восьмого утра мы вышли на серую, привокзальную площадь Ростова.

© Sputnik / Двухэтажный скорый поезд «Сочи-Ростов-На-Дону»

Слегка раздраженные неприветливостью таксиста сели в машину и молча уткнулись в окна. Вокруг серый, бесконечно серый цвет, переливающийся всеми оттенками тоски. Дорога от вокзала до отеля заняла около сорока минут и стоила 150 рублей. Интернет-такси и тут внесло свои коррективы в привычную жизнь «бомбил»: цены никто не ломит. Поднялись в номер, посмотрели на город с высоты 11-го этажа. Оптимизма не прибавилось.

Между нами тает лед

Но надо знакомиться с городом, и на помощь приходит местный энтузиаст-краевед Борис, вызвавшийся выступить в роли нашего гида.

— Рассказывайте, что вы хотите увидеть?

— На самом деле, сложно сказать. Просто нам, после Сочи, Ростов кажется довольно… Серым.

— Сами вы серые! Ростов-на-Дону позитивный, красивый и веселый город. А вы просто неправильно смотрите.

— Ну, может, из-за погоды так кажется.

— Нормальная погода. Ну, облака. И что? У нас даже облака веселые. И они тоже очень весело висят. Ясно?

Выясняется, что Борис – патриот Ростова. Каждую попытку поставить очарование города под сомнение он воспринимает как личное оскорбление. Переехав сюда в 1978 году, когда ему было 21, он всей душой прикипел к городу и считает его родным.

© Sputnik / Ростов-на-Дону. Местный энтузиаст-краевед Борис показывает стадион

Доезжаем до центра, ставим машину, идем пешком. Небо продолжает хмуриться, чем безмерно злит Бориса.

— У нас здесь обычно толпы народа. В субботу еще солнце светило, +19. Вот чего вы в субботу не приехали. И только не надо мне рассказывать про Сочи!

Наконец, ангелу-хранителю города стало стыдно перед Борисом. На небе появилось солнце, и город заиграл совсем другими красками. Центр города, по сути – Рублевка 18-19-го века. Бонзы тех лет реализовывали здесь все свои самые смелые фантазии.

— В Ростове безумно интересная архитектура. Такого вы нигде больше не встретите. На наших улицах – сумасшедшее смешение стилей. Приезжали богатые купцы, и каждый строил себе дом так, как ему хотелось. Кто-то хотел – как во Франции, кто-то – как в Германии. По итогам получилось прекрасное сочетание несочетаемого.

Прогулочным шагом добираемся до смотровой площадки. Тут уже я не выдерживаю:

— Беру назад все свои слова про унылый, серый Ростов-на-Дону! Это действительно очень красиво.

Борис довольно улыбается. Прямо под нами раскинулся Дон, за ним – внушительное здание нового «Ростов Арена».

— Сюда надо вечером приезжать, на самом деле. Тогда стадион светится, из него прямо луч света в небо бьет. Завораживающее зрелище.

Борис окончательно растаял, увлеченно рассказывает про город. За те годы, которые он прожил здесь, город глобально изменился. Практически пропали «ростовские дворики» — побратимы одесских. Заходим в один из уцелевших. Ощущение оставленных декораций: заколоченные окна, куча угля и старое плюшевое кресло.

— Еще лет десять назад в таких двориках жизнь кипела. Бабушки на скамейках собирались, кости перемывать, молодежь мангалы ставила. Сейчас – всё. Нет этого больше. Все по кофейням сидят.

— А у вас вообще безопасно на улицах?

— Ну, по лицу-то в любом городе мира получить можно, и Ростов не исключение. Но назвать его опасным – язык не поворачивается. Есть районы похуже, есть получше – все как везде.

Через желудок к сердцу туриста

Тем временем команда в полном составе собирается на одной из живописных улиц старинной застройки у ресторана “Онегин. Дача”. Здесь нас могли бы заподозрить в рекламе, но у нас есть объяснение. В Ростове-на-Дону мы договорились о встрече с тренером клуба «Ростов», живой легендой футбола Валерием Карпиным. Человеком безумно занятым, но согласившимся уделить нам час своего времени при условии, что встретимся мы недалеко от его дома, а в идеале в ресторане, где он привык обедать.

Футбольные болельщики в курсе, что знаменит Карпин не только спортивными достижениями, но и своеобразной, назовем это так, манерой общения с представителями СМИ, поэтому мы были согласны на все его условия. И сразу признаемся: побаивались мы его совершенно напрасно, Валерий покорил всю съемочную группу.

После интервью позволили себе скромный ужин прямо на рабочем месте. Поскольку на тот момент таковым для нас было помещение ресторана, да еще и настолько изысканного, то определение “скромный ужин” можно смело считать лишь оборотом речи. Нам до того здесь понравилось, что мы не могли себе отказать в удовольствии лично познакомиться с владельцем Романом Панченко.

— К чемпионату готовитесь?

— Конечно, но скорее в стандартном режиме. Печатаем новые меню на трех языках, работаем с персоналом, чтобы лучше владели английским.

— А к наплыву болельщиков в целом?

— В других наших местах – да. Через месяц пивной паб открываем, что ближе по духу к местам для болельщиков, так вот там подготовка полным ходом. А здесь в Онегине никаких изменений не планируется, и, более того, максимально сохраним ту атмосферу, которая по сердцу постоянным посетителям, привыкшим у нас обедать, назначать деловые встречи и романтические свидания. Чисто из практических соображений — чемпионат и его гости приедут и уедут, а постоянная публика для нас важнее.

На следующий день город провел работу над ошибками – солнце светило с самого утра, и мы вновь отправляемся на прогулку по Ростову-на-Дону, на этот раз в компании местного блогера Михаила Малышева.

Встречаемся в 11 утра возле старого стадиона. Приезжаем, знакомимся с Михаилом, расчехляем камеру и уверенно топаем на стадион. Место знаковое: здесь прошел последний концерт Виктора Цоя в России. Именно после него он поехал в Латвию, отыграл там, и трагически погиб на шоссе между Ригой и Юрмалой. Только Миша начал в красках рассказывать о делах давно минувших дней, как нас прервал охранник.

Снимать место событий нас без согласования не пустили, так же как и не пустили и к единственному в Ростове открытому бассейну. Тем не менее фотографии прислали, извинились за бюрократические сложности и попросили по возможности все-таки их упомянуть. Упоминаем. Хоть мы и не добрались до единственного круглогодичного бассейна под открытым небом, но, по словам ростовчан, добраться до него стоит.

Приезжаем на вторую смотровую – к памятнику. С площадки открывается шикарный вид на город. С этой высоты больше виден именно индустриальный город. Обе точки пользуются успехом у молодоженов, выпускников и прочих любителей фотографироваться на фоне города.

© Sputnik / Горельеф участникам стачки 1902 года.

Уже под конец экскурсии заезжаем в местный бар попробовать местное пиво. Цены в пределах разумного, даже для Ростова. Зал маленький, посадочных мест гораздо меньше, чем кранов и представленных сортов. Знакомимся с хозяином.

— Откуда пиво возите?

— Да отовсюду – Россия, Европа. Ищем, что нам близко и ставим или на кран, или бутылочное.

— Может, и латвийское есть? – с надеждой.

— Разумеется, — с показной снисходительностью отвечает владелец и протягивает нам бутылку литовского пива.

Ростов-на-Дону – город-миллионник. У них другие масштабы, другое видение географической карты. Находясь за две тысячи километров от нас, они не могу уловить на мушку расплывающееся пятнышко трех независимых балтийских республик. Не со зла – просто не получается.

© Sputnik / Местный пивной бар готов к приему иностранных гостей.

Признание в любви

Ростов-на-Дону – очень ребристый город. Встретив нас серыми, запруженными машинами улицами, он резко ослепил нас новым стадионом, потом мягко вернув резкость возвращением солнца на самоуправские застройки купцов прошлых веков. Хмурые лица прохожих мимикрировали в искренность, неприятие чужаков – в любовь к своему городу.

Этот город невозможно полюбить, не пожив в нем. Но его необходимо начать уважать, чтобы он дал тебе возможность понять: кто он. Ростов не собирается пытаться понравиться кому-то. Он ведет себя, как некрасивый, но харизматичный мальчик, который уже знает себе цену. Он готов общаться с вами на равных, если вы признаете его превосходство.

Хорошо, Ростов, ты победил! Мы правда попытаемся вернуться еще раз.