Глава Сочи о ценах в городе во время проведения ЧМ-2018

Анатолий Пахомов рассказал о подготовке к Чемпионату мира по футболу и готовности города к наплыву болельщиков.

Глава города уверил, что Сочи готов принять и разместить 200 тысяч гостей чемпионата, цены повышаться не будут, а болельщики и гости города получат настоящий праздник футбола.

С главой Сочи Анатолием Пахомовым команда "Наивных путешественников" встретилась в морском порту города. Общение получилось не только информативным, но и абсолютно неформальным. Достаточно сказать, что за время интервью Анатолий Николаевич успел прокатить на катере по морю нашего корреспондента, пообщаться с местными жителями и сыграть в футбол с подростком.