Если в Казахстане болеют за "наших", то, скорее всего, за сборную России

Известный телеведущий и продюсер из Алма-Аты о профессии, кулинарии и любви к футболу

Серик Акишев — кумир миллионов телезрителей Казахстана, человек, который уже долгое время выясняет "Кто возьмет миллион?". Серик прилетел в Екатеринбург из Алма-Аты, чтобы встретиться с "наивными путешественниками". Встретились при переменчивой погоде: снег сменялся дождем и проблескивающим солнцем буквально каждые полчаса.

— А у вас там с погодой сейчас как?

— Смотря в каком городе. В Астане сейчас холоднее, чем здесь. Зато в Алма-Ате, когда я уезжал, было +25 — лето.

— О погоде из вежливости поговорили и хватит. Давайте сразу к футболу. Уже определились, за кого будете болеть?

— Сборная Казахстана, к сожалению, так и не смогла пройти, хотя они очень старались. Значит, буду болеть за сборную России. Ну и еще за англичан, это моя любимая европейская страна.

— А если они с Россией вдруг схлестнутся? На футбольном поле, конечно.

— Все равно за Россию буду болеть в итоге. У нас в Казахстане в баре очень часто можно услышать: "Наши сыграли отлично, наши молодцы!" Ему говорят: "Так наши же не играли". А под "нашими" подразумеваются русские. На самом деле, мне было бы интересно посмотреть статистику продаж билетов в Казахстане. Мне кажется, что большинство поедет именно сюда — в Екатеринбург. Я бы и сам приехал на игры, но времени катастрофически не хватает.

Времени, действительно, мало. Серик умудряется множить количество часов в сутках, совершенно не заморачиваясь на законах физики и хронологии.

— Как вообще попали на телевидение?

— Ой, это долгая история. Постараюсь вкратце: мне было семнадцать. Я увидел объявление про кастинг. Приглашали всех. Я прошел все кастинги и начал работать. В том же году поступил в вуз на журналистику.

— Образование помогает?

— Не с позиции требований профессии, скорее с точки зрения сообщества. Те ребята, с которыми мы учились тогда вместе, — они сейчас работают везде, по всему миру. И мы все поддерживаем связь друг с другом. Я не помню, что мы там изучали, но вот контакты остались.

— Но все-таки "Кто возьмет миллион?" — хорошая, но франшиза. А как насчет сделать что-то свое?

— Двадцать лет я работаю на телевидении в качестве игрока, а пять лет назад стал, можно так сказать, играющим тренером. То есть — начал производить свой продукт. Это большая ответственность, это сжирает все возможное время, но это очень крутое ощущение — создавать. Моя большая гордость — проект "Доброе утро", сделанный в аутсорсе.

— А близкие как реагируют на вашу популярность?

— Я про популярность могу одно сказать: пока ты не Брэд Питт, можно не заморачиваться. Пока у тебя нет мировой известности, можно жить спокойно. Если и хватают за рукав на улице, то в разумных пределах. Десятками не набегает.

Садимся в микроавтобус и отправляемся к памятнику кухонной терке. Вообще, скульптура обыгрывает второе — жаргонное — значение терки, но Серику она близка чисто из кулинарных соображений.

— Я в своей кулинарной работе редко пользуюсь тезкой этого памятника, но сфотографироваться с ним обязан.

— Расскажите о новом проекте.

— По сути, мы открыли уникальный кулинарный телеканал. Уникальный как минимум в странах СНГ. Мы первыми сделали две вещи: во-первых, у нас до 30 процентов контента — это видео из интернета. Мы берем материалы у русскоговорящих видеоблогеров. А как ты понимаешь, YouTube — это формат, который сильно отличается от телевизионного: длинные планы готовки, совершенно другая подача.

В итоге мы почти сразу начали получать отзывы от телезрителей, точнее — телезрительниц. В большинстве своем они все сводились к одному: "Ура! Наконец-то есть программа, где не разговаривают, а именно готовят", — что и стало слоганом телеканала: "Время готовить". До конца 2018 года мы надеемся выйти и на российское вещание.

— А сами-то готовите?

— Последнее время все меньше. Но вообще да: люблю, умею.

— А любимое блюдо есть?

— Ну, тут я, будучи казахом, не буду оригинален. Любимое блюдо — бешбармак. Если вы его не пробовали, то вы обязаны его попробовать. Вообще, один итальянский шеф-повар однажды сказал, что итальянская и казахская кухни очень похожи. Потому что три основных ингредиента одинаковые: тесто, мясо и лук.

— Говоря о видеоблогерстве и прочем интернете: сами в Сети присутствуете?

— Вживаюсь. Веду блог в Instagram, Facebook. Я есть везде, но тут получилась такая интересная штука. В одном материале, который вышел про меня в местном СМИ, меня назвали "символом Казахстанского телевидения двухтысячных". Но, возможно, именно поэтому у меня нет такого количества подписчиков, как у моих более молодых коллег. Моя аудитория все-таки больше смотрит меня по телевизору, а не в интернете.

— А те же видеоблогеры, как вам кажется, не "убьют" телевидение?

— У них совсем другой принцип работы. Они сами себя снимают, сами монтируют, сами работают над контентом. Я не вижу войны между телевидением и интернетом. Сейчас постепенно все сливается в одно. Будь то интернет-блоги или телепроекты: сегодня многие смотрят и то, и то посредством того же Smart TV. И для них граница между этими двумя явлениями уже стерлась.

Доезжаем до стадиона. В Серике просыпается футбольный фанат. С детским восторгом обходим "Екатеринбург Арену", восхищаясь скульптурами на историческом фасаде.

— Вы с футболом в каких отношениях?

— Да сложно сказать. Серьезно не занимался, играли с друзьями. За чемпионатом, конечно, следить буду.

— Не обидно, что на Россию надежд мало?

— Мне кажется так: на то, чтобы футбол вышел на достойный уровень, нужно десять лет. Нужно начать серьезно работать с детьми. С теми, кто только сегодня приходит в футбол. И тогда, спустя десять лет, мы получим результат.

— А своих детей в футбол отдадите?

— У меня две дочери. Они занимаются конным спортом, легкой атлетикой. Но в футбол я их не отдам.

— Ну хорошо. А с чего тогда начинать отсчет этой десятилетки?

— Скажем так. В первую очередь нужно пойти к тем, кто громче всех кричит: "Дайте нам хороший футбол!" Прийти к ним и сказать: идите в свой двор и соберите там футбольную команду. Возьмите детей и научите их хотеть играть в футбол. В конце концов — купите им мяч. Я сейчас, когда вернусь домой, пойду и так и сделаю.

— Обещаете?

— Обещаю!