“Екатеринбург Арена” приготовил сюрприз для вандалов и любителей файеров

Кто может лучше всех рассказать о стадионе “Екатеринбург Арена”? Только тот, кто его строил, для кого это не просто объект спортивной инфраструктуры, а родной ребенок. Нам повезло: провести экскурсию по стадиону вызвался руководитель по строительству стадиона “Екатеринбург Арена“ Игорь Кунгурцев. Человек, который испытывает неподдельную гордость за проделанную работу.

Стадион действительно уникальный. Формально его не строили, а проводили реконструкцию существующего еще с 1953 года памятника архитектуры сталинского неоклассицизма. Задача перед проектировщиками и строителями стояла грандиозная — сохранить исторический фасад, украшенный барельефами и фигурами физкультурников, но при этом увеличить вместимость с 25 тысяч до 35 тысяч зрителей. И все получилось!