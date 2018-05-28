Санан Шафизаде: весь мир будет говорить о России!

"Футбол без болельщиков как свадьба без жениха и невесты". Это не тост, а всего лишь одна цитата из интервью с бакинским гостем проекта "Наивные путешественники". Спортивный комментатор из Азербайджана Санан Шафизаде покорил всю команду своей фантастической энергетикой и заразил жизнерадостностью. Экскурсия по стадиону "Нижний Новгород" превратилась в настоящее шоу — Санан выдергивал траву из газона футбольного поля и пробовал ее на вкус, проверял акустику чаши стадиона, сыпал фактами и комплиментами.