Неофициальная столица уличного искусства

Российские города любят столичный статус. Есть столицы культурные, промышленные, морские, туристические. Нижний Новгород можно смело назвать столицей уличного искусства. Пока еще неофициальной, но сами произведения нижегородских мастеров стрит-арта украшают историческую часть города на законных основаниях. Изменить отношение властей и жителей к граффити удалось талантливому уличному художнику Никите, известному под творческим псевдонимом Nomerz. В 2017 году Никита организовал первый арт-проект "Место", в рамках которого уличные художники расписали десятки зданий в Нижнем Новгороде.