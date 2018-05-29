Как современная Казань стала спортивной столицей России

Количество, а главное — поразительно высокое качество спортивных сооружений Казани не давало покоя команде "наивных путешественников". Требовался авторитетный комментарий от настоящего специалиста.

Выбор пал на министра по делам молодежи и спорта Владимира Леонова. Несмотря на высокий статус чиновника, интервью прошло в неформальной обстановке — министр не только ответил на профильные вопросы, но и рассказал о символах столицы Татарстана, а также показал путешественниками свою богатую коллекцию спортивных трофеев.