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С творчеством Степана Эрьзи знаком весь мир, но крупнейшая коллекция его работ хранится в столице Мордовии
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