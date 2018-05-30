08:22 30 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
naivnaiv
Наивные путешественники: вне игры

Глава Саранска: Россия — это не только Сибирь и медведи

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik /

Приглашение на ЧМ-2018 от главы города Петра Тултаева

Главу столицы Республики Мордовия мы с трудом отыскали на стадионе "Мордовия Арена" во время тестового матча. Как истинный ценитель футбола Петр Николаевич решил смотреть игру не на VIP-трибуне в компании важных гостей из столицы, а в секторе с рядовыми болельщиками, вместе со своими горожанами.

Петр Тултаев не только искренне пригласил всех любителей футбола в Саранск, но и рассказал нам о главном символе столицы Мордовии, каким промыслом испокон веков славились местные народности и чем будут угощать в Саранске гостей чемпионата мира.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Qatar Airways
    Экстренная посадка

    Самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовое признание

    Минск и Москва близки к тому, чтобы снять все проблемные вопросы во взаимном признании виз, заявил глава МИД Беларуси.

  • Автомобиль волонтеров
    Чистое озеро

    Три часа по бездорожью, чтобы очистить озеро от стекла и полиэтилена: активисты акции "Чистый Амткял" провели субботник на берегу водоема в Кодорском ущелье.

  • Выдача пенсий в Айпост
    Повод для беспокойства

    Министр финансов Армении рассказал, почему не может спокойно спать — что беспокоит главного финансиста страны?

  • Надпись Идет заседание суда
    Срок за фотографию

    В Латвии суд приговорил к полутора годам тюрьмы железнодорожника, который отправил в Россию фотографии составов с военной техникой НАТО.

  • Пожар в лесу
    Жаркая пора

    В Литве из-за жары увеличился риск лесных пожаров - жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения лесов и быть осторожными с огнем.

  • Село, архивное фото.
    Без удобств

    Согласно официальной статистике, около четверти всех сел Молдовы не подключены к системам водоснабжения и канализации.

  • Архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси
    Выбор сделан

    Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата избрал нового митрополита Таллиннского и всея Эстонии.

  • Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев
    Важнейшее событие

    Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прокомментировал признание Дамаском государственной независимости республики.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Европейские каникулы: лучшие направления для путешествий летом 2018 года
Мигрант во Франции спас ребенка, висящего на балконе пятого этажа
Обыкновенный подвиг: во Франции мигрант спас ребенка
Как быстрее доехать из Душанбе в Ташкент
Доехать с ветерком: отправляемся на машине из Ташкента в Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054