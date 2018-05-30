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Наивные путешественники: вне игры

Цвет настроения рыжий: древние символы и космический антураж стадиона Саранска

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Что общего у агентства Sputnik и саранского стадиона "Мордовия Арена"?

Домашний стадион футбольного клуба "Мордовия" начали проектировать еще до того, как стало известно о проведении чемпионата мира в России. После решения FIFA в проект пришлось вносить изменения и главной задачей стало увеличение вместимости стадиона с 28 до 45 тысяч зрителей.

"Наивные путешественники" Марат и Аня во время экскурсии решили найти объяснение оранжевому окрасу "Мордовия Арены". Может быть, дело в том, что стадион построили в честь информационного агентства и радио Sputnik? Смотрите и узнаете ответы на эти и многие другие вопросы.




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