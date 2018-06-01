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Наивные путешественники: вне игры

Коммунальный рай, или Близкие поневоле

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    Необычная экспозиция в Санкт-Петербурге — полностью воссозданная коммунальная квартира советской эпохи.

    В помещении бывшей питерской коммунальной квартиры, сохранившей первоначальную планировку и примыкающей к историческому музею “Особняк Румянцева”, проходит выставка “Коммунальный рай, или Близкие поневоле“. Каждая из комнат квартиры наглядно повествует о жизни ленинградцев из разных социальных групп и в разные эпохи. Есть комната бывшей хозяйки квартиры и семьи переселенцев из деревни, мастерская художника и уголок “неформала” 60-х. Разумеется, есть общая кухня с коллекцией аутентичных бытовых приборов — примус, газовый титан, электрический холодильник.




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