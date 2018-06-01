Как Роман Березовский выдержал игру с гвоздем в бутсе

С Романом Березовским мы встретились на стадионе “Санкт-Петербург Арена”, который примет игры чемпионата мира по футболу. С Санкт-Петербургом знаменитого вратаря связывает многое — это был первый российский город, куда он приехал из Армении, именно в составе питерской команды “Зенит“ он стал обладателем Кубка России. В интервью для проекта “Наивные путешественники: вне игры“ Роман Березовский рассказал о мифах, которые его окружали на протяжении карьеры, забавных казусах с журналистами и самом главном качестве спортсмена.