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Наивные путешественники: вне игры

Успей сделать чемпионское селфи

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Скорость на стадионах
© Sputnik / Ekaterina Starova

Абсолютно в любой локации Чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018 - на футбольной арене, в номере отеля или в зале ожидания аэропорта, ты выложишь селфи быстрее, чем скажешь оле-оле!

Хочешь показать всем друзьям, как играет твоя любимая футбольная команда на чемпионате мира в России, или выложить селфи в сеть прямо с трибун футбольной арены? А может быть, ты комментируешь игру не хуже профессионалов?

Выкладывай селфи и стримь видео с российских стадионов, из номеров отелей и залов аэропортов, ведь скорость интернета по всей стране позволяет делать это в считаные секунды!

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело масштабное исследование качества услуг сотовой связи на спортивных объектах и других точках туристической инфраструктуры России и убедилось в том, что все российские сотовые операторы — МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле 2" обеспечивают качественное покрытие мобильного интернета по всей стране.

Самыми скоростными стадионами России стали "Лужники" и "Санкт-Петербург", почти не отстают от них арены в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Ростов-на-Дону и Казань также могут похвастаться самым быстрым интернетом в аэропортах.

В России практически не осталось мест, где можно пожаловаться на медленный интернет. Почти в любой точке страны ты можешь серфить по сайтам, смотреть и загружать фото и видео с максимальной скоростью вне зависимости от того, сколько человек делают это рядом с тобой.




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