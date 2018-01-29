Чемпионы Азии по футболу, потоп в Париже и юбилей Высоцкого

Какую встречу болельщики устроили футболистам, на каком транспорте теперь передвигаются парижане, а также как выглядит Джелалабад в Афганистане после взрыва, смотрите в еженедельной подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
За прошедшую неделю самолет сборной U23 вернулся в Узбекистан с абсолютными чемпионами Азии по футболу, президент республики ознакомился с производством соков, а в Европе снова произошли природные аномалии
Какую встречу болельщики устроили футболистам, на каком транспорте теперь передвигаются парижане, а также как выглядит Джелалабад в Афганистане после взрыва, смотрите в еженедельной подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
Жители планеты в ночь на 1 февраля могли увидеть красивое астрономическое явление — совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна
Во всем мире в первый день февраля отмечают международный день хиджаба
Как поменялись улицы республики и какие памятники появились в честь первого президента, смотрите в подборке Sputnik Узбекистан
Жаркую встречу устроили болельщики сборной Узбекистана U23, которая вернулась с победой с чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет
Именно тренеры должны сегодня ставить правильно задачу и определять стратегию и тактику для футболистов сборной России, заявил легендарный футбольный тренер, а ныне депутат Государственно думы Валерий Газзаев
Узбекские текстильщики поставят в Бангладеш пряжу на пять миллионов долларов
Премьер Казахстана отметил, что часто программы, принятые министерствами, не интегрируются внутри страны, в связи с этим общие проекты в рамках одной цифровой платформы ЕврАзЭс необходимо качественно объединить
Гражданин России задержан на границе Казахстана при попытке вывезти из страны более 100 литров алкоголя.
Власти Кыргызстана намерены использовать криптовалюту, курс которой постоянно резко меняется, при осуществлении государственных закупок.
В 2017 году в Таджикистане было выписано штрафов за неправильное проведение обрядов на общую сумму 375 тысяч долларов.
Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.
Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку украинку Татьяну Гуцу.
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Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?
Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.
В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.
Председатель Национальной конфедерации профсоюзов прокомментировал решение Министерства труда Молдовы приглашать на работу в республику иностранных граждан.
У правящих и оппозиционных парламентских партий Эстонии сложилось примерно одинаковое количество сторонников, показывают данные январского соцопроса.
Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.
Гражданин России задержан на границе Казахстана при попытке вывезти из страны более 100 литров алкоголя.
Власти Кыргызстана намерены использовать криптовалюту, курс которой постоянно резко меняется, при осуществлении государственных закупок.
В 2017 году в Таджикистане было выписано штрафов за неправильное проведение обрядов на общую сумму 375 тысяч долларов.