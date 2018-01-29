Чемпионы Азии по футболу, потоп в Париже и юбилей Высоцкого

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Газзаев о том, почему Узбекистан и другие страны СНГ не попадают на ЧМ Именно тренеры должны сегодня ставить правильно задачу и определять стратегию и тактику для футболистов сборной России, заявил легендарный футбольный тренер, а ныне депутат Государственно думы Валерий Газзаев 461

Узбекские текстильщики поставят в Бангладеш пряжу на 5 миллионов долларов Узбекские текстильщики поставят в Бангладеш пряжу на пять миллионов долларов 32