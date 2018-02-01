Целомудренная красота хиджаба

Во всем мире в первый день февраля отмечают международный день хиджаба

Впервые День хиджаба прошел по инициативе жительницы Нью-Йорка Назмы Хан, которая предложила подругам-немусульманкам на один день надеть хиджаб и почувствовать, каково это — скрывать свою красоту от посторонних глаз. В прошлом году идея Назмы встретила поддержку по всему миру, а просветительские брошюры ее группы были переведены на 22 языка.

В фотоленте Sputnik вы найдете девушек из разных стран, которым хиджаб не мешает вести активный образ жизни, следовать модным тенденциям, учиться и работать.