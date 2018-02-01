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Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь

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© AFP 2018/ Menahem Kahana
Заход Луны в Иерусалиме

Жители планеты в ночь на 1 февраля могли увидеть красивое астрономическое явление — совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна

Луна в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Кровавая Луна" — это полное лунное затмение, при котором Луна, полностью скрытая тенью Земли, окрашивается в красный цвет. "Голубая Луна" — явление, скорее, календарное: полнолуние, попавшее на тот же месяц, что и предыдущее. Суперлуние (или перигей) — момент максимального приближения Луны к Земле. Эксперты утверждают, что во время суперлуния Луна выглядит на 30 процентов ярче и на 14 процентов больше, чем во время апогея, когда она находится дальше всего от Земли.

Все три явления в прошлый раз произошли в одно время 152 года назад — в марте 1866 года. Следующего раза ждать относительно недолго: он будет 31 декабря 2028 года.

В разных уголках мира люди засняли необычное явление, посмотрите их кадры в нашей фотоленте.

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Теги:
Голубая Луна, Кровавая Луна



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