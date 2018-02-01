Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь

Sputnik / Рамиз Бахтияров "Бескровная" Луна в тени Земли: что увидели жители Ташкента ночью

"Кровавая Луна" — это полное лунное затмение, при котором Луна, полностью скрытая тенью Земли, окрашивается в красный цвет. "Голубая Луна" — явление, скорее, календарное: полнолуние, попавшее на тот же месяц, что и предыдущее. Суперлуние (или перигей) — момент максимального приближения Луны к Земле. Эксперты утверждают, что во время суперлуния Луна выглядит на 30 процентов ярче и на 14 процентов больше, чем во время апогея, когда она находится дальше всего от Земли.

Все три явления в прошлый раз произошли в одно время 152 года назад — в марте 1866 года. Следующего раза ждать относительно недолго: он будет 31 декабря 2028 года.

В разных уголках мира люди засняли необычное явление, посмотрите их кадры в нашей фотоленте.