Полгода сражений: 75 лет со дня подвига советских солдат в Сталинграде

Второго февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года — Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград, из них 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.

Советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены 754 тысячи его защитников.