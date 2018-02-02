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Полгода сражений: 75 лет со дня подвига советских солдат в Сталинграде

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  • Перед фронтом 62-й армии и левым флангом 64-й действовала неприятельская группировка в составе 71, 76, 94, 295, 297, 371-й немецких и 20-й румынской пехотных дивизий, 14, 24-й танковых и 29-й моторизованной дивизий.
  • Сталинград, сентябрь 1942 года. В подземном переходе сообщений. Подземелья Сталинграда стали отдельным участком фронта во время долгой, кровопролитной битвы. Война шла и под землей.
  • Над полем боя на направлениях главного удара непрерывно действовали группы по 20–40 самолетов. Общее число ударов авиации на участке 62-й армии в отдельные дни доходило до 800 (не считая налетов на сам город).
  • Создалась непосредственная угроза захвата Сталинграда немцами. Чтобы остановить наступление мощной вражеской группировки, непрерывно питаемой вновь подбрасываемыми резервами, сил 62-й армии было явно недостаточно.
  • Александр Ильич Родимцев, генерал-майор, дважды герой Советского Союза, командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, особо отличившейся в Сталинградской битве среди бойцов, 1942 год
  • Ставка Верховного главнокомандования заблаговременно усилила сталинградское направление свежими крупными резервами.
  • С 12 сентября противник вплотную подошел к городу, оборона которого была возложена на 62-ю и 64-ю армии. Развернулись ожесточенные уличные бои.
  • Пятнадцатого октября противник прорвался в район Сталинградского тракторного завода.
  • В результате массирования сил и средств на направлениях главных ударов фронтов было создано значительное превосходство советских войск над противником: на Юго-Западном и Сталинградском фронтах в людях – в 2-2,5 раза, артиллерии и танках – в 4-5 и более раз.
  • 12 декабря немецкое командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска ударом из района поселка Котельниково (ныне город Котельниково), но цели не достигло.
  • Солдаты разных национальностей сражались плечом к плечу. Узбек Р.Ахмедов, русский И.Бородин и башкир Н.Шарипов, отличившиеся в боях под Сталинградом.
  • В ходе Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия.
  • Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.
  • Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы.
  • Пленный немецкий солдат в самодельных эрзац-валенках, 1943 год
  • Советские штурмовики Ил-2 летят на боевое задание под Сталинградом, 1943 год
  • Подбитый немецкий средний танк Pz.Kpfw. III, погибшие немецкие танкист и пехотинцы после танкового боя под Сталинградом, 1942 год
  • За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 - награждены орденами, 183 - преобразованы в гвардейские.
  • Советские бойцы празднуют освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков.
© Sputnik/ Grigoryi Zelma
Перед фронтом 62-й армии и левым флангом 64-й действовала неприятельская группировка в составе 71, 76, 94, 295, 297, 371-й немецких и 20-й румынской пехотных дивизий, 14, 24-й танковых и 29-й моторизованной дивизий.

Второго февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года — Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград, из них 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.

Советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены 754 тысячи его защитников.

Теги:
Великая Отечественная война, ВОВ, война, Сталинград, СССР



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