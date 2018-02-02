Суперлуние, отставка Иноятова и 80-летие Ислама Каримова

Как узбекистанцы отметили юбилей первого президента республики, жители какой страны наблюдали самое красивое суперлуние, а также как парижане живут в период наводнения, смотрите в еженедельной подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
Главным событием уходящей недели в Узбекистане стало празднование 80-летия Ислама Каримова
Как узбекистанцы отметили юбилей первого президента республики, жители какой страны наблюдали самое красивое суперлуние, а также как парижане живут в период наводнения, смотрите в еженедельной подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
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