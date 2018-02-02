14:05 03 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Суперлуние, отставка Иноятова и 80-летие Ислама Каримова

Получить короткую ссылку
420 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Девушка из группы поддержки сборной России на товарищеском матче между командами России и Беларуси
  • Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космодрома Восточный
  • Вид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве
  • Президент РФ Владимир Путин и игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских игр в Пхенчхане
  • Самый высокий человек в мире Султан Кесен и самая низкая женщина в мире индианка Джоти Амджи на фоне пирамид Гизы в Египте
  • Девушка на территории парка Сокольники во время общения с собакой породы хаски
  • В городе Самарканде открыт мавзолей Ислама Каримова.
  • Дети играют в футбол в трущобах Лахора, Пакистан
  • Певица Рианна на церемонии вручения Грэмми в Нью-Йорке
  • Мигранты зовут на помощь в Средиземном море
  • Кот, выбежавший на арену во время боя быков в Боготе, Колумбия
  • Международная космическая станция пролетает мимо Луны во время полнолуния
  • Рустам Иноятов (в центре)
  • Венецианцы в костюмах в лодке на Гранд-канале во время карнавала в Венеции
  • Модели наносят макияж перед участием в шоу Hannibal Laguna в рамках недели моды в Мадриде
  • Шведский жокей Бьорн Гуп празднует победу в Grand Prix d'Amerique horse race в Париже
  • Луна в облаке вулканического пепла вулкана Майон на Филиппинах
  • Памятник Исламу Каримову в городе Карши
  • Посол доброй воли ООН актриса Анджелина Джоли целует сирийскую девочку во время визита в лагерь сирийских беженцев в городе Макфрак, Иордан
  • Женщина подкармливает лебедя во время наводнения в Париже
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Девушка из группы поддержки сборной России на товарищеском матче между командами России и Беларуси.

Главным событием уходящей недели в Узбекистане стало празднование 80-летия Ислама Каримова

Как узбекистанцы отметили юбилей первого президента республики, жители какой страны наблюдали самое красивое суперлуние, а также как парижане живут в период наводнения, смотрите в еженедельной подборке фотографий Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото недели



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Александр Лукашенко на совещании, архивное фото
    Наконец свободен!

    Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?

  • Инспекционная поездка министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.
    Рыбный день

    Как работают рыбзаводы в Абхазии, какими очистными сооружениями обеспечены и куда "уходит" продукция - читайте в материале Sputnik.

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

  • Фрукты
    Молдавский фрукт

    Товары из Молдовы возвращаются на российский рынок: президент республики Игорь Додон опубликовал данные по прошлогоднему экспорту.

  • Оригинал тартуского мирного договора
    Столетний спор

    Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Прорвав фронт наших войск на среднем сталинградском обводе и вынудив их отойти на внутренний обвод, немецкое командование бросило основные свои силы против 62-й армии.
Полгода сражений: 75 лет со дня подвига советских солдат в Сталинграде
СПУТНИК_Как снять видео с эффектом испаряющегося кипятка на морозе
Суровые сибирские фокусы, или Как запечатлеть "салют" из кипятка
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054