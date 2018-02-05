С сибирским размахом: мастера из РФ создали ледяной "Гелендваген"

Сибирские умельцы продемонстрировали свое творение публике накануне.
Сначала ребята прокатились на внедорожнике в центральном парке днем, а когда наступили сумерки, горожане увидели ледяной "Гелендваген" со светодиодной подсветкой.
Мастера из Новосибирска создали "Гелендваген" изо льда
Сибирские умельцы продемонстрировали свое творение публике накануне.
Сначала ребята прокатились на внедорожнике в центральном парке днем, а когда наступили сумерки, горожане увидели ледяной "Гелендваген" со светодиодной подсветкой.
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Почему власти Таджикистана приняли решение о закрытии почти двух тысяч мечетей, рассказали в Комитете по делам религии.