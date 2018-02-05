С сибирским размахом: мастера из РФ создали ледяной "Гелендваген"

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В Наманганской области 36 человек отравились отварной бараниной По данным Минздрава, все пострадавшие накануне ели блюдо из отварных бараньих ножек и голов, а также колбасу из ливера, купленную на рынке 580

Инфляция в Узбекистане в январе составила 2,7% Продовольственные товары подорожали на 3,5%, непродовольственные товары — на 2,3% и услуги — на 1,4%, сообщает Государственный комитет по статистике 216