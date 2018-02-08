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Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС

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  • Космонавт Роскосмоса Михаил Корниенко выполняет задачу по очистке иллюминатора МКС
  • Сближение автоматического транспортного корабля ATV-3 с МКС
  • Астронавт Стивен Керн Робинсон в открытом космосе рядом с МКС
  • Звезды с борта МКС
Вид на восход солнца с борта МКС.

Второго ноября 2000 года начался отсчет обитаемой жизни Международной космической станции. В этот день на российском корабле "Союз" на станцию прибыл ее первый долговременный экипаж

Что происходит со спиннером в космосе — видео от астронавтов
© © Видео / Youtube / NASA Johnson
Трюки со спиннером: мастер-класс от астронавтов NASA
МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс, регулярно посещаемый космонавтами и астронавтами.

На станции занимаются медико-биологическими исследованиями, производством высокотехнологических материалов и биопрепаратов, изучением поведения организма человека в условиях длительного космического полета.

Что происходит во время космических экспедиций, смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
МКС, космонавты, Космос



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