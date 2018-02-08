Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС

Второго ноября 2000 года начался отсчет обитаемой жизни Международной космической станции. В этот день на российском корабле "Союз" на станцию прибыл ее первый долговременный экипаж
МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс, регулярно посещаемый космонавтами и астронавтами.
На станции занимаются медико-биологическими исследованиями, производством высокотехнологических материалов и биопрепаратов, изучением поведения организма человека в условиях длительного космического полета.
Что происходит во время космических экспедиций, смотрите в нашей фотоленте.